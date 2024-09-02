Атака на Харків: горять гаражі, вибиті шибки, пошкоджена теплотраса – Терехов
Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови, пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«На місці одного з прильотів горять гаражі, в навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджена теплотраса», – розповів Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, обстріл, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 16:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови, пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".