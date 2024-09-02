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Атака на Харьков: горят гаражи, выбиты стекла, повреждена теплотрасса

Происшествия 16:21   02.09.2024
Оксана Якушко
Атака на Харьков: горят гаражи, выбиты стекла, повреждена теплотрасса Скриншот

Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, поврежден объект спортивной инфраструктуры, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«На месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса», – рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, поврежден объект спортивной инфраструктуры, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".