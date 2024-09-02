Главные новости Харькова 2 сентября: взрыв, Украина под ракетной атакой
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
05:49
Около 05:29 в Харькове было слышно взрыв
«Снова в Харькове был слышен взрыв. В городе или в его окрестностях — выясняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
В течение ночи над Украиной (в том числе и Харьковщиной) кружили «шахеды». В 04:42 Воздушные силы ВСУ предупредили о вероятных пусках крылатых ракет с севера.
Одна за другой несколько групп ракет направились в основном в сторону Киева. В столице прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличкой сообщил о вызовах экстренных служб в несколько районов города. Также ракеты фиксируют над центральными областями Украины. Воздушная тревога по состоянию на 05:49 — на территории всей страны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, кличко, Мельник, новости Харькова, ракетная атака, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 05:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".