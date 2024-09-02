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Взрывы в Харькове: о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах пишет Терехов

Происшествия 23:09   02.09.2024
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах пишет Терехов Скриншот

Взрывы в Харькове около 22 часов 2 сентября прокомментировал мэр Игорь Терехов. Попадания зафиксированы в Киевском и Салтовском районах. Никто не пострадал.

«Один из недавних взрывов, которые слышал Харьков, второй раз за день произошел в Киевском районе. К счастью — без жертв, пострадавших и разрушений», — проинформировал мэр Игорь Терехов.

Позже он добавил, что второе попадание зафиксировано в Салтовском районе. Там также обошлось без пострадавших и разрушений. Загорелась трава, которую уже тушат.

«Еще один КАБ прилетел по району частного сектора в Киевском районе. Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела вражеская авиабомба. К счастью — без погибших, пострадавших и пожара», — сообщил Терехов в еще одной публикации.

Напомним, в течение суток Харьков трижды был под ударами. Ночью Шахеды повредили учебное заведение в Слободском районе и жилые дома в Киевском. Там пострадала женщина. Около 5:30 ракета производства Северной Кореи ударила по садовому товариществу в Индустриальном районе. Пострадавших не было. Около 15:30 авиация ВС РФ сбросила на Киевский район четыре ФАБ-500 с УМПК. Попали в гаражный кооператив вблизи жилых домов и по территории вуза. Пострадали 14 человек. Еще одна бомба не долетела до Харькова и упала возле дома в Русской Лозовой. Пострадал мужчина.

После 22 часов в Харькове вновь слышали взрывы.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 23:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове около 22 часов 2 сентября прокомментировал мэр Игорь Терехов. Попадания зафиксированы в Киевском и Салтовском районах. Никто не пострадал.".