Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах

Происшествия 22:10   02.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах

Около 22:00 2 сентября в Харькове была слышна очередная серия взрывов. 

Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными, а начальник ХОВА Олег Синегубов — оставаться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБе над городом.

О пусках корректируемых авиабомб по Харьковщине также писало командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 2.09: удар ФАБ-500 — 14 пострадавших, новые «прилеты»
Главные новости Харькова 2.09: удар ФАБ-500 — 14 пострадавших, новые «прилеты»
02.09.2024, 23:10
Взрывы в Харькове: о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах пишет Терехов
Взрывы в Харькове: о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах пишет Терехов
02.09.2024, 23:09
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
02.09.2024, 18:07
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
02.09.2024, 22:10
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
01.09.2024, 14:42
Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября
Может быть шквал и дождь с грозой: прогноз погоды на Харьковщине на 3 сентября
02.09.2024, 21:42

Новости по теме:

23:09
Взрывы в Харькове: о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах пишет Терехов
22:10
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
06:19
Терехов об ударе по Харькову: возник пожар
05:38
Взрыв прогремел в Харькове, где — выясняют — Терехов
13:07
Серия взрывов прозвучала в Харькове

Вы читали новость: «В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 22:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:00 2 сентября в Харькове была слышна очередная серия взрывов. ".