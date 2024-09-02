В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах

Около 22:00 2 сентября в Харькове была слышна очередная серия взрывов.

Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными, а начальник ХОВА Олег Синегубов — оставаться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБе над городом.

О пусках корректируемых авиабомб по Харьковщине также писало командование Воздушных сил ВСУ.