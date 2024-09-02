В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
Около 22:00 2 сентября в Харькове была слышна очередная серия взрывов.
Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными, а начальник ХОВА Олег Синегубов — оставаться в укрытиях.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБе над городом.
О пусках корректируемых авиабомб по Харьковщине также писало командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 22:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:00 2 сентября в Харькове была слышна очередная серия взрывов. ".