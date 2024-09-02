Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов

В результате массированных ударов по Харькову с 30 августа повреждены более 150 объектов гражданской инфраструктуры. Военные РФ выпустили по городу 25 ракет и применили несколько Шахедов, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Если брать с 30 августа по сегодня, было несколько массированных атак. Было около восьми Искандеров, около 16 ракет типа С-300/400, несколько Шахедов, одна ракета неустановленного образца. Повреждены, мы сейчас подсчитали, более 150 объектов гражданской инфраструктуры, из них около 110 жилых многоэтажек. Более 3,5 тысячи окон выбиты и требуют ремонта», — сообщил Синегубов.

По его словам, в больницах сейчас находятся 27 пострадавших от этих атак, из них семеро детей. Три человека — в крайне тяжелом состоянии.

Также Синегубов высказал мнение, с чем он связывает интенсификацию ударов по городу: «Во-первых, это болезненные идеи террора нашего местного населения, поскольку все удары по исключительно гражданской инфраструктуре. В те дни, когда люди массово находятся на улицах, то есть это выходные дни, это места скопления людей, это парковые территории, это Дворец спорта, это торговый центр. Это неслучайные удары, если анализировать торговый центр, там два Искандера попали по одним и тем же координатам возле этого помещения, буквально на расстоянии 10 метров друг от друга. То есть враг целенаправленно бьет по нашему мирному гражданскому населению».