Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)

Происшествия 18:59   02.09.2024
Елена Нагорная
На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)

Авиабомбами ФАБ-500 с УМПК, по предварительным данным взрывотехников, нанес удары враг по Киевскому району Харькова около 15:30, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщают правоохранители, повреждены гаражи, автомобили, админздания, спорткомплекс, помещения предприятия. С осколочными ранениями госпитализировали восьмерых человек, еще четырем женщинам с острой реакцией на стресс помощь оказали на месте.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пострадавших уже 14. По разным адресам произошли пожары — горели гаражи, машины, складское здание и трава на площади 1000 квадратных метров.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Всего, как сообщал начальник ХОВА, было четыре авиабомбы. Как информировал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 2 сентября: дневной удар КАБами — 13 пострадавших
Главные новости Харькова 2 сентября: дневной удар КАБами — 13 пострадавших
02.09.2024, 18:40
По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)
По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)
02.09.2024, 18:34
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
01.09.2024, 15:36
ВС РФ ударили по железной дороге на Харьковщине: изменения в работе электричек
ВС РФ ударили по железной дороге на Харьковщине: изменения в работе электричек
02.09.2024, 07:31
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
01.09.2024, 14:42
На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)
На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)
02.09.2024, 18:59

Новости по теме:

11:10
Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области
16:00
Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома
16:47
Пять лесных пожаров бушуют на Харьковщине (фото)
15:03
Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)
22:38
Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова

Вы читали новость: «На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиабомбами ФАБ-500 с УМПК, по предварительным данным взрывотехников, нанес удары враг по Киевскому району Харькова около 15:30, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".