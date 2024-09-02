На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)
Авиабомбами ФАБ-500 с УМПК, по предварительным данным взрывотехников, нанес удары враг по Киевскому району Харькова около 15:30, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщают правоохранители, повреждены гаражи, автомобили, админздания, спорткомплекс, помещения предприятия. С осколочными ранениями госпитализировали восьмерых человек, еще четырем женщинам с острой реакцией на стресс помощь оказали на месте.
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пострадавших уже 14. По разным адресам произошли пожары — горели гаражи, машины, складское здание и трава на площади 1000 квадратных метров.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Всего, как сообщал начальник ХОВА, было четыре авиабомбы. Как информировал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, київський район, киевский район, полиция Харьковской области, удар, ФАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиабомбами ФАБ-500 с УМПК, по предварительным данным взрывотехников, нанес удары враг по Киевскому району Харькова около 15:30, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".