На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)

Авіабомбами ФАБ-500 з УМПК, за попередніми даними вибухотехніків, завдав ударів ворог по Київському району Харкова близько 15:30, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомляють правоохоронці, пошкоджені гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства. З уламковими пораненнями ушпиталили вісьмох людей, ще чотирьом жінкам із гострою реакцією на стрес допомогу надали на місці.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, постраждалих вже 14. За різними адресами сталися пожежі – горіли гаражі, машини, складська будівля та трава на площі 1000 квадратних метрів.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Загалом, повідомив Синєгубов, було чотири бомби. Як інформував мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.