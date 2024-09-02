Четвертий день Харків під ударами: із чим пов’язує інтенсифікацію Синєгубов

Внаслідок масованих ударів по Харкову з 30 серпня пошкоджено понад 150 об’єктів цивільної інфраструктури. Військові РФ випустили по місту 25 ракет і застосували кілька «шахедів», розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

“Якщо брати від 30 серпня по сьогодні, було декілька масованих атак. Було близько восьми Іскандерів, близько 16 ракет типу С-300/400, декілька “шахедів”, одна ракета невстановленого зразка. Пошкоджено, ми наразі підрахували, понад 150 об’єктів цивільної інфраструктури, з них близько 110 житлових багатоповерхівок. Більш як 3,5 тисячі вікон вибиті й потребують ремонту», — повідомив Синєгубов.

За його словами, у лікарнях зараз перебувають 27 постраждалих від цих атак, із них семеро дітей. Три людини – у вкрай важкому стані.

Також Синєгубов висловив думку, з чим пов’язує інтенсифікацію ударів по місту: “По-перше, це хворобливі ідеї щодо терору нашого місцевого населення, оскільки всі удари по виключно цивільній інфраструктурі. У ті дні, коли люди масово знаходяться на вулицях, тобто це вихідні дні, це місця скупчення людей, це паркові території, це Палац спорту, це торговельний центр. Це невипадкові удари, якщо аналізувати торговельний центр, там два Іскандери влучили по одних і тих же координатах біля цього приміщення, буквально на відстані 10 метрів один від одного. Тобто ворог цілеспрямовано б’є по нашому мирному цивільному населенню».