У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи
Після 22:00 2 вересня у Харкові було чутно чергову серію вибухів.
Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними, а начальник ХОВА Олег Синєгубов – бути в укриттях.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ над містом.
Про пуски керованих авіабомб по Харківщині також писало командування Повітряних сил ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 22:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 22:00 2 вересня у Харкові було чутно чергову серію вибухів. ".