У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи

Після 22:00 2 вересня у Харкові було чутно чергову серію вибухів.

Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними, а начальник ХОВА Олег Синєгубов – бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ над містом.

Про пуски керованих авіабомб по Харківщині також писало командування Повітряних сил ЗСУ.