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У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи

Події 22:10   02.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи

Після 22:00 2 вересня у Харкові було чутно чергову серію вибухів. 

Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними, а начальник ХОВА Олег Синєгубов – бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ над містом.

Про пуски керованих авіабомб по Харківщині також писало командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Четвертий день Харків під ударами: із чим пов’язує інтенсифікацію Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 22:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 22:00 2 вересня у Харкові було чутно чергову серію вибухів. ".