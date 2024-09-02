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Терехов: у Харкові – влучання в Київському та Салтівському районах

Події 23:09   02.09.2024
Олена Нагорна
Терехов: у Харкові – влучання в Київському та Салтівському районах

Вибухи в Харкові близько 22-ї години 2 вересня прокоментував мер Ігор Терехов. Влучання зафіксовані в Київському та Салтівському районах. Ніхто не постраждав.

“Один з нещодавніх вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. На щастя – без жертв, постраждалих та руйнацій”, – поінформував міський голова.

Пізніше він додав, що друге влучання зафіксоване в Салтівському районі. Там також минулося без постраждалих і руйнувань. Загорілася трава, яку вже гасять пожежники.

“Ще один КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя – без загиблих, постраждалих та пожежі”, – повідомив Терехов у ще одному дописі.

Нагадаємо, протягом доби Харків тричі перебував під ударами. Вночі «шахеди» пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Там постраждала жінка. Близько 5:30 ракета виробництва Північної Кореї вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі. Постраждалих не було. Близько 15:30 авіація ЗС РФ скинула на Київський район чотири ФАБ-500 з УМПК. Поцілили в гаражний кооператив поблизу житлових будинків та по території вишу. Постраждали 14 людей. Ще одна бомба не долетіла до Харкова і впала біля будинку в Руській Лозовій. Постраждав чоловік.

Після 22 години у Харкові знову чули вибухи.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 23:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові близько 22-ї години 2 вересня прокоментував мер Ігор Терехов. Влучання зафіксовані в Київському та Салтівському районах. Ніхто не постраждав.".