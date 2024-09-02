Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине

На Харьковщине бушуют пожары. В Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Пожар добрался до села Студенок, откуда начали эвакуировать людей.

Из села Студенок уже вывезли более 200 человек, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА. Привлекаем дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей», — сообщил Синегубов.

Видео: Ізюм LIVE/Facebook

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на минувшей неделе спасатели ликвидировали 498 пожаров в природных экосистемах, из них 20 — лесных. Огонь уничтожил 571 гектар сухой растительности и хвойной подстилки. В результате этих пожаров два человека погибли и один пострадал.

Из указанного количества пожаров 60 вызвали военные РФ своими обстрелами, выжегши более 200 гектаров украинской земли. Остальные пожары в экосистемах произошли по вине местных жителей.

«На Харьковщине все еще наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, что способствует возникновению пожаров в природных экосистемах. Одна непогашенная спичка при таких условиях может вызвать масштабное возгорание лесного массива, поля, уничтожить частные дома и даже привести к гибели людей. Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию боеприпасов, мин или самодельных взрывных устройств, которые не разорвались. Призываем население не провоцировать пожары», — обратились к жителям региона чрезвычайники.