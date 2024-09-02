Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине

Происшествия 21:12   02.09.2024
Елена Нагорная
Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине

На Харьковщине бушуют пожары. В Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Пожар добрался до села Студенок, откуда начали эвакуировать людей.

Из села Студенок уже вывезли более 200 человек, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА. Привлекаем дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей», — сообщил Синегубов.

Видео: Ізюм LIVE/Facebook

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на минувшей неделе спасатели ликвидировали 498 пожаров в природных экосистемах, из них 20 — лесных. Огонь уничтожил 571 гектар сухой растительности и хвойной подстилки. В результате этих пожаров два человека погибли и один пострадал.

Из указанного количества пожаров 60 вызвали военные РФ своими обстрелами, выжегши более 200 гектаров украинской земли. Остальные пожары в экосистемах произошли по вине местных жителей.

«На Харьковщине все еще наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, что способствует возникновению пожаров в природных экосистемах. Одна непогашенная спичка при таких условиях может вызвать масштабное возгорание лесного массива, поля, уничтожить частные дома и даже привести к гибели людей. Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию боеприпасов, мин или самодельных взрывных устройств, которые не разорвались. Призываем население не провоцировать пожары», — обратились к жителям региона чрезвычайники.

Читайте также: Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 2.09: дневной удар ФАБ-500 — 14 пострадавших, пожары
Главные новости Харькова 2.09: дневной удар ФАБ-500 — 14 пострадавших, пожары
02.09.2024, 21:25
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
02.09.2024, 18:07
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
01.09.2024, 15:36
Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов
Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов
02.09.2024, 19:31
Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине
Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине
02.09.2024, 21:12
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
В Харькове вновь прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о КАБах
02.09.2024, 22:10

Новости по теме:

18:59
На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)
11:10
Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области
16:00
Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома
16:47
Пять лесных пожаров бушуют на Харьковщине (фото)
15:03
Обломки российской ракеты изъяли саперы ГСЧС в Харькове (фото)

Вы читали новость: «Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине бушуют пожары. В Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Пожар добрался до села Студенок, откуда начали эвакуировать людей.".