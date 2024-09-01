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Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео)

Происшествия 19:51   01.09.2024
Елена Нагорная
Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео) Фото из Telegram-каналов

Над Харьковом, в частности над его северными районами, наблюдают сильный дым. Причина — в пожаре на открытой территории за окружной.

Как рассказал МГ “Объектив” спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, чрезвыйчаники тушат пожар между селом Бобровка и поселком Кутузовка, что неподалеку от Северной Салтовки.

Огнем охвачено более 30 гектаров сухой травы, утром площадь этого возгорания составляла 32 гектара

Причина пожара устанавливается.

Видео: Харьков LIVE/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковом, в частности над его северными районами, наблюдают сильный дым. Причина — в пожаре на открытой территории за окружной.".