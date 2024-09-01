Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео)
Фото из Telegram-каналов
Над Харьковом, в частности над его северными районами, наблюдают сильный дым. Причина — в пожаре на открытой территории за окружной.
Как рассказал МГ “Объектив” спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, чрезвыйчаники тушат пожар между селом Бобровка и поселком Кутузовка, что неподалеку от Северной Салтовки.
Огнем охвачено более 30 гектаров сухой травы, утром площадь этого возгорания составляла 32 гектара.
Причина пожара устанавливается.
Видео: Харьков LIVE/Telegram
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дым, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковом, в частности над его северными районами, наблюдают сильный дым. Причина — в пожаре на открытой территории за окружной.".