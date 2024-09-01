Харьков в дыму: в ГСЧС сообщили, что тушат пожар за окружной (видео)

Над Харьковом, в частности над его северными районами, наблюдают сильный дым. Причина — в пожаре на открытой территории за окружной.

Как рассказал МГ “Объектив” спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, чрезвыйчаники тушат пожар между селом Бобровка и поселком Кутузовка, что неподалеку от Северной Салтовки.

Огнем охвачено более 30 гектаров сухой травы, утром площадь этого возгорания составляла 32 гектара.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Харьков LIVE/Telegram