Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
Над Харковом, зокрема над його північними районами, спостерігають сильний дим. Причина – у пожежі на відкритій території за окружною.
Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, надзвичайники гасять пожежу між селом Бобрівка та селищем Кутузівка, що неподалік Північної Салтівки.
Вогнем охоплено понад 30 гектарів сухої трави, станом на ранок площа цього загоряння становила 32 гектари.
Причину пожежі встановлюють.
Відео: Харків LIVE/Telegram
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харковом, зокрема над його північними районами, спостерігають сильний дим. Причина – у пожежі на відкритій території за окружною.".