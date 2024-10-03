Харків у диму: жителям радять на вулицю одягати маски, вдома закрити вікна

Харків 3 жовтня накрив дим. У міськраді дали поради харків’янам, як мінімізувати шкідливий вплив диму на здоров’я.

«Під час спалювання рослинних залишків повітря забруднюється багатьма шкідливими речовинами, які, потрапляючи в організм людини, можуть спричинити виникнення захворювань дихальних шляхів, серцевих нападів та алергічних реакцій», – зазначили у департаменті охорони здоров’я ХМР.

Щоб мінімізувати негативні наслідки, у мерії радять скоротити час перебування поза приміщенням. Після вулиці необхідно прийняти душ та змінити одяг. Двері, вікна, кватирки, балкони радять тримати зачиненими. Також необхідно підтримувати в будинку нормальну вологість повітря (40-70%), багато пити та регулярно закапувати ніс сольовими розчинами. Поза приміщенням медики радять одягати вологу марлеву маску.

При появі кашлю, чхання, головного болю, запаморочення, нудоти, подразнення очей та інших симптомів нездужання, спричинених вдиханням диму, потрібно одразу звернутися до лікаря.