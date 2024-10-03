Харьков в дыму: жителям советуют на улицу одевать маски, дома закрыть окна

Харьков 3 октября накрыл дым. В горсовете дали советы харьковчанам, как минимизировать вредное влияние дыма на здоровье.

«Во время сжигания растительных остатков воздух загрязняется многими вредными веществами, которые, попадая в организм человека, могут привести к возникновению заболеваний дыхательных путей, сердечных приступов и аллергических реакций», — отметили в департаменте здравоохранения ХГС.

Чтобы минимизировать негативные последствия, в мэрии советуют сократить время пребывания вне помещения. После улицы необходимо принять душ и сменить одежду. Дверь, окна, форточки, балконы советуют держать закрытыми. Также необходимо поддерживать в доме нормальную влажность воздуха (40-70%), обильно пить и регулярно закапывать нос солевыми растворами. Вне помещения медики советуют одевать влажную марлевую маску.

При появлении кашля, чихания, головных болей, головокружения, тошноты, раздражения глаз и других симптомов недомогания, вызванных вдыханием дыма, нужно сразу обратиться к врачу.