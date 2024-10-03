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Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии

Общество 10:54   03.10.2024
Оксана Горун
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии Фото: пресс-служба ХГС

Харьков 3 октября окутал дым, в мэрии советуют быть осторожными на дорогах и не открывать окна дома.

«В Харькове сегодня, 3 октября, наблюдается масштабное задымление. Как сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций, это происходит из-за обилия пожаров в экосистемах города и ближайшего пригорода, в том числе — на иловых полях очистных сооружений и лесных массивах», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Харьковчан призвали не открывать окна.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков 3 октября окутал дым, в мэрии советуют быть осторожными на дорогах и не открывать окна дома".