Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии

Харьков 3 октября окутал дым, в мэрии советуют быть осторожными на дорогах и не открывать окна дома.

«В Харькове сегодня, 3 октября, наблюдается масштабное задымление. Как сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций, это происходит из-за обилия пожаров в экосистемах города и ближайшего пригорода, в том числе — на иловых полях очистных сооружений и лесных массивах», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Харьковчан призвали не открывать окна.