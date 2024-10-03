Город на Харьковщине «утонул» в дыму: что советует мэрия жителям (видео)

Город Балаклея в Харьковской области затянуло плотной пеленой дыма. В воздухе — запах гари, сообщает пресс-служба местной городской военной администрации.

«Чтобы обезопасить себя и своих близких, просим соблюдать следующие рекомендации. Закрыть окна и двери. Это поможет уменьшить попадание дыма в помещение. Ограничьте пребывание на улице. Если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе. Пейте достаточное количество воды. Это поможет вывести из организма вредные вещества», — посоветовали городские власти местным жителям.

Видео: Балаклейская ГВА

Отметим, что сейчас на территории всей Харьковской области горят леса. Пожары возникают из-за длительной засухи, обстрелов и поджигателей. На днях мгла накрывала и Харьков, хотя не была такой плотной, как в Балаклее.