Город на Харьковщине «утонул» в дыму: что советует мэрия жителям (видео)
Город Балаклея в Харьковской области затянуло плотной пеленой дыма. В воздухе — запах гари, сообщает пресс-служба местной городской военной администрации.
«Чтобы обезопасить себя и своих близких, просим соблюдать следующие рекомендации. Закрыть окна и двери. Это поможет уменьшить попадание дыма в помещение. Ограничьте пребывание на улице. Если есть возможность, избегайте прогулок и длительного пребывания на открытом воздухе. Пейте достаточное количество воды. Это поможет вывести из организма вредные вещества», — посоветовали городские власти местным жителям.
Видео: Балаклейская ГВА
Отметим, что сейчас на территории всей Харьковской области горят леса. Пожары возникают из-за длительной засухи, обстрелов и поджигателей. На днях мгла накрывала и Харьков, хотя не была такой плотной, как в Балаклее.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, дым, лесные пожары, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Балаклея в Харьковской области затянуло плотной пеленой дыма. В воздухе — запах гари, сообщает пресс-служба местной городской военной администрации".