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Харьков накрыла мгла: видео с высоты, есть ли угроза здоровью — данные мэрии

Репортаж 11:57   30.09.2024
Оксана Горун
Харьков накрыла мгла: видео с высоты, есть ли угроза здоровью — данные мэрии

Харьков 30 сентября одновременно столкнулся с пылевой бурей и последствиями пожаров.

«Из-за постоянных пожаров Харьков сегодня покрыла мгла. Как сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций, в результате скопления в воздухе большого количества частиц пыли и дыма видимость на дорогах уменьшилась. В то же время там отметили, что мгла не несет угрозы жизни и здоровью людей», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков 30 сентября одновременно столкнулся с пылевой бурей и последствиями пожаров".