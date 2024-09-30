Харьков накрыла мгла: видео с высоты, есть ли угроза здоровью — данные мэрии
Харьков 30 сентября одновременно столкнулся с пылевой бурей и последствиями пожаров.
«Из-за постоянных пожаров Харьков сегодня покрыла мгла. Как сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций, в результате скопления в воздухе большого количества частиц пыли и дыма видимость на дорогах уменьшилась. В то же время там отметили, что мгла не несет угрозы жизни и здоровью людей», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков 30 сентября одновременно столкнулся с пылевой бурей и последствиями пожаров".