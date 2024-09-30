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Харків накрила імла: відео з висоти, чи є загроза здоров’ю – дані мерії

Репортаж 11:57   30.09.2024
Оксана Горун
Харків накрила імла: відео з висоти, чи є загроза здоров’ю – дані мерії

Харків 30 вересня одночасно зіткнувся з пиловою бурею та наслідками пожеж.

Через постійні пожежі Харків сьогодні вкрила імла. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, внаслідок скупчення в повітрі великої кількості часток пилу та диму видимість на дорогах зменшилась. Водночас там зазначили, що імла не несе загрози життю та здоров’ю людей”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 11:57;

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