Харків накрила імла: відео з висоти, чи є загроза здоров’ю – дані мерії
Харків 30 вересня одночасно зіткнувся з пиловою бурею та наслідками пожеж.
“Через постійні пожежі Харків сьогодні вкрила імла. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, внаслідок скупчення в повітрі великої кількості часток пилу та диму видимість на дорогах зменшилась. Водночас там зазначили, що імла не несе загрози життю та здоров’ю людей”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків 30 вересня одночасно зіткнувся з пиловою бурею та наслідками пожеж".