Харків накрила імла: відео з висоти, чи є загроза здоров’ю – дані мерії

Харків 30 вересня одночасно зіткнувся з пиловою бурею та наслідками пожеж.

“Через постійні пожежі Харків сьогодні вкрила імла. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, внаслідок скупчення в повітрі великої кількості часток пилу та диму видимість на дорогах зменшилась. Водночас там зазначили, що імла не несе загрози життю та здоров’ю людей”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.