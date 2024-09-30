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Харків і Полтаву накриває пилова буря

Суспільство 09:30   30.09.2024
Оксана Горун
Харків і Полтаву накриває пилова буря Фото: t.me/poltava

Вранці 30 вересня жителі міста Харків та сусідньої Полтави повідомляють у соцмережах про “завис” у повітрі, через який погода стала похмурою, деякі виявили наліт пилу на автомобілях і підвіконнях.

При цьому мешканці Полтави в соцмережах обговорюють, що причина того, що відбувається, – лісові пожежі в сусідній Харківській області.

Скриншот

Телеграм-канали постять надіслане водіями відео з траси на Полтавщині – із затягнутим пилом горизонтом.

Дані прогнозу погоди у світі, які акумулює сайт Windy.com, свідчать, що й Харків, і Полтава опинились у зоні руху потоку пилу.

Скриншот із сайту https://www.windy.com/

Вітер несе його із Середньої Азії. Там концентрація пилу значно вища, ніж та, що спостерігається в Україні. При цьому напрямок вітру на цей час сприяє посиленню пилової бурі на Харківщині.

Скриншот із сайту https://www.windy.com/

Раніше Харківський регіональний гідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 вересня, в якому поінформував про східний вітер. Він зберігатиметься в регіоні протягом дня та іноді досягатиме поривів 15 – 20 м/с.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 вересня жителі міста Харків та сусідньої Полтави повідомляють у соцмережах про “завис” у повітрі, через який погода стала похмурою, деякі виявили наліт пилу на автомобілях і підвіконнях".