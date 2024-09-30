Харків і Полтаву накриває пилова буря

Вранці 30 вересня жителі міста Харків та сусідньої Полтави повідомляють у соцмережах про “завис” у повітрі, через який погода стала похмурою, деякі виявили наліт пилу на автомобілях і підвіконнях.

При цьому мешканці Полтави в соцмережах обговорюють, що причина того, що відбувається, – лісові пожежі в сусідній Харківській області.

Телеграм-канали постять надіслане водіями відео з траси на Полтавщині – із затягнутим пилом горизонтом.

Дані прогнозу погоди у світі, які акумулює сайт Windy.com, свідчать, що й Харків, і Полтава опинились у зоні руху потоку пилу.

Вітер несе його із Середньої Азії. Там концентрація пилу значно вища, ніж та, що спостерігається в Україні. При цьому напрямок вітру на цей час сприяє посиленню пилової бурі на Харківщині.

Раніше Харківський регіональний гідрометцентр опублікував прогноз погоди на 30 вересня, в якому поінформував про східний вітер. Він зберігатиметься в регіоні протягом дня та іноді досягатиме поривів 15 – 20 м/с.