Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди
Фото: Василь Голосний
Останній день першого місяця осені, 30 вересня, у Харкові та області буде незвичайно теплим і сухим.
Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Синоптики інформують: 30 вересня на Харківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень можливі пориви східного вітру – до 20 метрів за секунду.
Літня погода триватиме: вночі буде 9 – 14º тепла, а вдень 21 – 26º.
Читайте також: Літо на Харківщині триває вже чотири місяці — синоптики
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній день першого місяця осені, 30 вересня, у Харкові та області буде незвичайно теплим і сухим".