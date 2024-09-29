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Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди

Погода 20:20   29.09.2024
Оксана Горун
Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди Фото: Василь Голосний

Останній день першого місяця осені, 30 вересня, у Харкові та області буде незвичайно теплим і сухим.

Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Синоптики інформують: 30 вересня на Харківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень можливі пориви східного вітру – до 20 метрів за секунду.

Літня погода триватиме: вночі буде 9 – 14º тепла, а вдень 21 – 26º.

Читайте також: Літо на Харківщині триває вже чотири місяці — синоптики

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній день першого місяця осені, 30 вересня, у Харкові та області буде незвичайно теплим і сухим".