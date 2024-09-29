Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди

Останній день першого місяця осені, 30 вересня, у Харкові та області буде незвичайно теплим і сухим.

Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Синоптики інформують: 30 вересня на Харківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень можливі пориви східного вітру – до 20 метрів за секунду.

Літня погода триватиме: вночі буде 9 – 14º тепла, а вдень 21 – 26º.