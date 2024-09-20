Літо на Харківщині триває вже чотири місяці – синоптики

Метеорологічне літо на Харківщині затяглося, а такої посухи не було 10 років. Дані повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

“Внаслідок високих температур повітря та тривалого періоду відсутності дощу, умови для волого накопичення ґрунтом були критичними, тривала повітряно-ґрунтова посуха (подібна ситуація спостерігалася у вересні 2011 та 2015 років)”, – пояснили синоптики.

А це, додають у центрі гідрометеорології, негативно вплинуло на врожаї. Малі запаси вологи та суховії заважали утворенню сходів посіяної озимої пшениці.