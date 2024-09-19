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Вночі заморозки, вдень до +26: погода в Харкові та області на 20 вересня

Погода 18:21   19.09.2024
Олена Нагорна
Вночі заморозки, вдень до +26: погода в Харкові та області на 20 вересня Ілюстративне фото: Pixabay

У п’ятницю, 20 вересня, на Харківщині можливі перші осінні заморозки. Без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 23 – 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 5 до 10 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень – 21 – 26.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 20 вересня, на Харківщині можливі перші осінні заморозки. Без опадів.".