Вночі заморозки, вдень до +26: погода в Харкові та області на 20 вересня

У п’ятницю, 20 вересня, на Харківщині можливі перші осінні заморозки. Без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 23 – 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 5 до 10 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки, вдень – 21 – 26.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.