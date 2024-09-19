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Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября

Погода 18:21   19.09.2024
Елена Нагорная
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября Иллюстративное фото: Pixabay

В пятницу, 20 сентября, в Харьковской области возможны первые осенние заморозки. Без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 5 до 10 градусов, на поверхности почвы местами заморозки, днем — 21 — 26.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 20 сентября, в Харьковской области возможны первые осенние заморозки. Без осадков.".