Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
Иллюстративное фото: Pixabay
В пятницу, 20 сентября, в Харьковской области возможны первые осенние заморозки. Без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 5 до 10 градусов, на поверхности почвы местами заморозки, днем — 21 — 26.
Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 20 сентября, в Харьковской области возможны первые осенние заморозки. Без осадков.".