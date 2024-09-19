Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории

19 сентября 1356 года англичане во время Столетней войны взяли в плен короля Франции. В этот день 1881-го после покушения на него умер 20-й президент США Джеймс Гарфилд. В 1888-м состоялся первый в истории конкурс красоты. В 1941-м немецкие войска вошли в Киев. А в 1982-м профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение, в котором впервые использовал смайл.

Праздники и памятные даты 19 сентября

19 сентября в мире – День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.

19 сентября в истории

19 сентября 1356 года во время Столетней войны (еще на начальных ее этапах) англичане разбили французов в битве при Пуатье и взяли в плен французского короля Иоанна II Доброго. Это была одна из самых значительных побед англичан на протяжении всей войны. Она прославила Эдуарда Черного Принца – старшего сына короля Англии Эдуарда III (того самого короля, который и начал Столетнюю войну).

Эдуард III приказал сыну с войском совершить глубокий рейд в юго-западную часть Франции. Это стало ответом на соглашение между Иоанном II Добрым и королем Наварры Карлом II Злым. Несмотря на сложные личные отношения, эти два короля временно объединились, что представляло угрозу английским интересам на континенте. Войско Эдуарда Черного Принца долго не встречало сопротивления – англичане жгли французские города и двигались в сторону Парижа. В итоге они достигли берега Луары вблизи крепости Тур. Однако ее захватить не смогли, а поджогу помешал сильный ливень. Поэтому войска англичан застряли, и французский король Иоанн II, имея гораздо большую армию, решил разгромить врага до основания. Узнав о приближении королевского войска, Эдуард принял решение отступать. Но французы догнали англичан и перерезали им путь – недалеко от Пуатье. Эдуард пытался договориться и предложил Иоанну вернуть все завоеванные земли и не воевать еще семь лет. Однако французы были настолько убеждены в своем преимуществе, что отвергли это предложение и начали готовиться к бою.

Однако эта битва доказала, что главное в бою – не численность, а мастерство. Французская армия продемонстрировала просто сногсшибательную нескоординированность действий. Сработали и знаменитые английские луки: лучники быстро поняли, что нет смысла стрелять по бронированным рыцарям и подбивали под ними коней, из-за чего в рядах французов возник хаос. Обстрелянная конница начала неорганизованно отступать и смешала ряды пехоты, наступлением которой руководил другой командующий – старший сын короля дофин Карл. Пехота, однако, держалась несколько часов, но получила приказ на отступление. И это вызвало панику в следующей линии, которой командовал герцог Орлеанский. Дальнейшие события уже больше походили на панику, чем на битву – особенно, когда из леса появились английские всадники – резерв Эдуарда.

Несмотря на очевидно неуспешное развитие битвы, французский король Иоанн верил в то, что сможет переломить ход событий своим личным участием. В этот день он и 19 рыцарей его личной охраны оделись одинаково, чтобы врагу было трудно определить, где король. Во главе небольшого, но профессионального отряда под прикрытием арбалетчиков король неожиданно нанес удар во фланг англичанам. Это внезапное нападение поразило даже опытного полководца – Черного Принца. Сам Иоанн сражался большим боевым топором рядом со своим младшим сыном Филиппом. Но их мастерства, конечно, было мало, чтобы изменить исход битвы. Когда это стало очевидным, воины, находившиеся рядом с королем, стали кричать ему: «Сдавайтесь, или вы мертвы». Во многом жизнь королю спас рыцарь из английского войска – француз по происхождению Дени де Морбек. Во время битвы он оказался рядом с Иоанном, а услышав, как к тому обращаются другие, понял, кто этот воин. Тогда Морбек обратился к королю по-французски: «Сир, сдавайтесь». Король ответил: «Кому я должен сдаться? Где мой кузен, принц Уэльский? Если я увижу его, то буду говорить с ним». Тогда Морбек предложил: «Он не здесь, но сдавайтесь мне, а я отведу вас к нему». «Кто вы?» — спросил король. «Сир, я – Дэни де Морбек, рыцарь из Артуа, но я служу королю Англии, потому что я не служу Франции, которая лишила меня всего, что я здесь имел». Тогда король отдал ему свою правую перчатку и сказал: «Я сдаюсь вам».

В битве при Пуатье погибли сотни французских дворян, почти 2,5 тысячи рыцарей, а всего – более 10 тысяч воинов. Пленного короля в вечер битвы в собственной палатке принимал Эдуард Черный Принц. Он отправил Иоанна в Бордо, откуда его перевезли морем в Англию. Там король, хоть и имел статус пленника, однако путешествовал и вел привычный образ жизни. Англия и Франция по результатам битвы заключили перемирие на два года. За короля установили безумный выкуп – в два годовых бюджета Франции. После подписания мирного договора и уплаты выкупа Иоанна ІІ вернули на родину. Условием было то, что в Англии в качестве заложника будет находиться второй по возрасту сын короля — Людовик Анжуйский. Однако впоследствии (в 1363 году) принц бежал из плена. И король сделал то, что поразило всех его подданных: заявил, что вернется в Англию вместо сына. Это он и сделал – отплыл в Англию. А домой уже никогда не вернулся – заболел на острове «неизвестной болезнью» и умер в 1364 году.

19 сентября 1881 года от ран после покушения на его жизнь скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд. Подробнее.

19 сентября 1888 года состоялся первый в истории конкурс красоты. Подробнее.

19 сентября 1941 года после нескольких месяцев битвы и оцепления немецкие войска вошли в Киев. Подробнее.

19 сентября 1982 года в 11:44 профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение. В нем Фалман предложил во время электронного общения использовать последовательность символов – «:-)» – как маркер для шутливых сообщений. Он отметил, что это похоже на улыбающееся лицо и таким образом стал «отцом» смайлика.

Церковный праздник 19 сентября

19 сентября чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за Христа во времена царствования римского императора Проба. Христиане Трофим и Савватий пришли в Антиохию, когда там проходил языческий праздник. Они молились, чтобы наставить участников действа на путь спасения. Христиан схватили и заставляли отречься от своей веры. Савватий умер от пыток. А Трофима подправили к правителю Дионисию – известному своими жестокими издевательствами над христианами. Обутый в железные сапоги с острыми гвоздями, святой Трофим три дня шел пешком к месту будущих мучений. После пыток Трофима бросили в тюрьму, где его стал посещать тайный христианин – сенатор Доримедонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, Доримедонта вместе с Трофимом бросили на корм зверям. Мученики остались нетронутыми. Тогда им отрубили головы.

Народные приметы

Гроза в этот день предвещает бесснежную зиму.

Теплая и солнечная погода – к хорошей осени.

Много желудей – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.

Лучше воздержаться от тяжелого труда.

День неудачный для путешествий.

Нельзя откладывать важные дела на потом.