Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории

19 сентября – День рождения смайлика. В этот день в 1881 году от ран после покушения на него умер 20-й президент США Джеймс Гарфилд. В 1888-м состоялся первый в истории конкурс красоты. А в 1941-м немецкие войска вошли в Киев.

Праздники и памятные даты 19 сентября

19 сентября под эгидой ООН проходят День рождения смайлика и Международный день подражания пиратам.

19 сентября в истории

19 сентября 1881 года от ран после покушения на его жизнь скончался 20-й президент США Джеймс Гарфилд.

Само покушение произошло еще в июле. А президентом Гарфилд пробыл всего 100 дней. Покушение на Гарфилда – героя Гражданской войны и последовательного противника рабства – не имело политических мотивов. Стрелял в него 39-летний юрисконсульт Шарль Гито. Как считают, причиной покушения на президента стал отказ Гарфилда назначить Гито на консульский пост в Европу. Убийца следил за президентом несколько недель, а выстрелил в него на железнодорожной станции Балтимор-Потомак, откуда Гарфилд планировал поехать в Новую Англию. В общей сложности Гито произвел два выстрела из массивного револьвера 44-го калибра. Первая пуля прошила Гарфилду руку, вторая попала в спину и застряла где-то во внутренних органах. Убийцу приговорили к повешению. А президента пытались спасти в течение десяти недель. Однако врачи так и не нашли пулю, только увеличив отверстие от нее и занеся инфекцию. Впоследствии они решили, что пуля застряла в печени, поэтому хирургическое вмешательство не поможет. Так что активное лечение Гарфилда прекратили.

19 сентября 1888 года состоялся первый в истории конкурс красоты. Его провели на бельгийском курорте Спа. Объявление о проведении мероприятия разместили летом в газетах. Всем потенциальным участницам предлагали прислать почтой свое фото и краткую информацию. На указанный адрес поступило 350 заявок из Европы и Америки. Жюри отобрало 21 участницу. Этих женщин пригласили продолжить участие в конкурсе лично. Они прибыли в Спа, однако сам конкурс проходил «за закрытыми дверями». Красавицам не разрешали появляться на публике. Их разместили на отдельном этаже в гостинице, откуда они выезжали в закрытых вагонах только в салон казино, где проходил конкурс. При этом участницы на конкурсе были постоянно одеты только в длинные платья (никакого «конкурса бикини» в те времена, конечно, не было). Видеть их до награждения публика не могла. Конкурсные соревнования продолжались 12 дней. Победительницей стала 18-летняя Берта Сукаре из Гваделупы.

Что характерно, уже на первом конкурсе красоты произошли и первые скандалы. Так, одна из участниц, не довольная результатом, плюнула в лицо победительнице. Берта Сукаре после победы в конкурсе получила денежный приз, а также – более сотни предложений руки и сердца за несколько дней. Но предложения красавица отвергла, заявив, что желает строить актерскую карьеру.

19 сентября 1941 года после нескольких месяцев битвы и оцепления немецкие войска вошли в Киев.

Сражение за город длилось с 7 июля. В начале сентября немецкие силы начали замыкать круг: они захватили Новгород-Северский на севере, форсировали Днепр возле Кременчуга на юге, а 14 сентября подошли к Лубнам. Лишь попав в полное окружение, командующий обороной Киева Михаил Кирпонос 17 сентября отдал приказ покинуть город. Войска отступили на левый берег Днепра, взорвав мосты. Впрочем, несколько сот тысяч советских военных попали в плен. Немецкая оккупация Киева длилась больше двух лет. Стоит отметить, что в начале киевляне в большинстве своем спокойно восприняли приход немцев, ведь те определенное время были союзниками УНР во время Украинской революции 1917-21 годов. Однако карательные акции начались почти сразу. 24 сентября оставшиеся в Киеве партизаны взорвали несколько зданий, куда заселились немецкие офицеры. В ответ нацисты расстреляли несколько сотен гражданских заложников. А уже 27 сентября в Бабьем яру расстреляли более 700 пациентов Киевской психиатрической больницы. 29 и 30 сентября там же казнили более 33 тысяч евреев. Всего за время оккупации Киева в Бабьем яру убили более 100 тысяч человек.

19 сентября 1982 года в 11:44 профессор психологии университета Карнеги Меллон в Питтсбурге Скотт Фалман отправил коллегам электронное сообщение. В нем Фалман предложил во время электронного общения использовать последовательность символов – «:-)» – как маркер для шутливых сообщений. Он отметил, что это похоже на улыбающееся лицо и таким образом стал «отцом» смайлика.

Церковный праздник 19 сентября

19 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за Христа во времена царствования римского императора Проба. Христиане Трофим и Савватий пришли в Антиохию, когда там проходил языческий праздник. Они молились, чтобы наставить участников действа на путь спасения. Христиан схватили и заставляли отречься от своей веры. Савватий умер от пыток. А Трофима подправили к правителю Дионисию – известному своими жестокими издевательствами над христианами. Обутый в железные сапоги с острыми гвоздями, святой Трофим три дня шел пешком к месту будущих мучений. После пыток Трофима бросили в тюрьму, где его стал посещать тайный христианин – сенатор Доримедонт. Он ухаживал за святым Трофимом, омывая и перевязывая его раны. Когда об этом стало известно мучителям, Доримедонта вместе с Трофимом бросили на корм зверям. Мученики остались нетронутыми. Тогда им отрубили головы.

Народные приметы

Гроза в этот день предвещает бесснежную зиму.

Теплая и солнечная погода – к хорошей осени.

Много желудей – к суровой и снежной зиме.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя злоупотреблять алкоголем и объедаться.

Лучше воздержаться от тяжелого труда.

День неудачный для путешествий.

Нельзя откладывать важные дела на потом.