Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії

19 вересня – День народження смайлика. Цього дня 1881 року від ран після замаху на нього помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. 1888-го відбувся перший в історії конкурс краси. А 1941-го німецькі війська увійшли до Києва.

Свята та пам’ятні дати 19 вересня

19 вересня під егідою ООН проходять День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратів.

19 вересня в історії

19 вересня 1881 року від ран після замаху на його життя помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд.

Сам замах стався ще в липні. А президентом Гарфілд пробув лише 100 днів. Замах на Гарфілда – героя Громадянської війни та послідовного противника рабства – не мав політичних мотивів. Стріляв у нього 39-річний юрисконсульт Шарль Гіто. Як вважають, причиною замаху на президента стала відмова Гарфілда призначити Гіто на консульську посаду до Європи. Вбивця стежив за президентом кілька тижнів, а вистрілив у нього на залізничній станції Балтімор-Потомак, звідки Гарфілд планував поїхати до Нової Англії. Загалом Гіто зробив два постріли з масивного револьвера 44-го калібру. Перша куля прошила Гарфілду руку, друга влучила в спину та застрягла десь у внутрішніх органах. Вбивцю засудили до повішення. А президента намагалися врятувати протягом десяти тижнів. Однак лікарі так і не знайшли кулю, тільки збільшивши отвір від неї та занісши інфекцію. Згодом вони вирішили, що куля застрягла в печінці, тому хірургічне втручання не зарадить. Тож активне лікування Гарфілда припинили.

19 вересня 1888 року відбувся перший в історії конкурс краси. Його провели на бельгійському курорті Спа. Оголошення про проведення заходу розмістили влітку в газетах. Усім потенційним учасницям пропонували надіслати поштою своє фото та коротку інформацію. На вказану адресу надійшло 350 заявок із Європи та Америки. Журі відібрало 21 учасницю. Цих жінок запросили продовжити участь у конкурсі особисто. Вони прибули до Спа, проте сам конкурс проходив “за зачиненими дверима”. Красуням не дозволяли з’являтися на публіці. Їх розмістили на окремому поверсі в готелі, звідки вони виїжджали у закритих вагонах лише до салону казино, де проходив конкурс. При цьому учасниці на конкурсі були постійно одягнені лише у довгі сукні (жодного “конкурсу бікіні” в ті часи, звичайно, не було). Бачити їх до нагородження публіка не могла. Конкурсні змагання тривали 12 днів. Переможницею стала 18-річна Берта Сукаре із Гваделупи.

Що характерно, вже на першому конкурсі краси відбулися перші скандали. Так, одна з учасниць, не задоволена результатом, плюнула в обличчя переможниці. Берта Сукаре після перемоги в конкурсі отримала грошовий приз, а також – понад сотню пропозицій руки та серця за кілька днів. Але пропозиції красуня відкинула, заявивши, що хоче будувати акторську кар’єру.

19 вересня 1941 року після кількамісячної битви та оточення німецькі війська увійшли до Києва.

Бій за місто тривав з 7 липня. На початку вересня німецькі сили почали замикати коло: вони захопили Новгород-Сіверський на півночі, форсували Дніпро біля Кременчука на півдні, а 14 вересня підійшли до Лубнів. Лише потрапивши в повне оточення, командувач оборони Києва Михайло Кірпонос 17 вересня наказав залишити місто. Війська відступили на лівий берег Дніпра, підірвавши мости. Втім, кілька сотень тисяч радянських військових потрапили в полон. Німецька окупація Києва тривала понад два роки. Варто зазначити, що на початку кияни здебільшого спокійно сприйняли прихід німців, адже ті певний час були союзниками УНР під час Української революції 1917-21 років. Проте каральні акції розпочалися майже одразу. 24 вересня партизани, які залишилися в Києві, підірвали кілька будівель, куди заселилися німецькі офіцери. Нацисти у відповідь розстріляли кілька сотень цивільних заручників. А вже 27 вересня у Бабиному яру розстріляли понад 700 пацієнтів Київської психіатричної лікарні. 29 і 30 вересня там само стратили понад 33 тисячі євреїв. Загалом за час окупації Києва у Бабиному яру вбили понад 100 тисяч людей.

19 вересня 1982 року об 11:44 професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман надіслав колегам електронне повідомлення. У ньому Фалман запропонував під час електронного спілкування використати послідовність символів – “:-)” – як маркер для жартівливих повідомлень. Він зазначив, що це схоже на усміхнене обличчя й таким чином став “батьком” смайлика.

Церковне свято 19 вересня

19 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Вони постраждали за Христа в часи царювання римського імператора Проба. Християни Трохим і Саватій прийшли в Антіохію, коли там відбувалося язичницьке свято. Вони молилися, щоб наставити учасників дійства на шлях спасіння. Християн схопили та змушували зректися своєї віри. Саватій помер від тортур. А Трохима підправили до правителя Діонісія – відомого своїми жорстокими знущаннями над християнами. Взутий у залізні чоботи з гострими цвяхами, святий Трохим три дні йшов пішки до місця майбутніх тортур. Після знущань Трохима кинули до в’язниці, де його став відвідувати таємний християнин – сенатор Доримедонт. Він доглядав святого Трохима, омиваючи та перев’язуючи його рани. Коли про це стало відомо мучителям, Доримедонта разом із Трохимом кинули на поживу звірам. Мученики залишилися недоторканими. Тоді їм відсікли голови.

Народні прикмети

Гроза в цей день віщує безсніжну зиму.

Тепла та сонячна погода – до погожої подальшої осені.

Багато жолудів – до суворої та сніжної зими.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна зловживати алкоголем і піддаватися обжерливості.

Краще утриматися від важкої праці.

День невдалий для подорожей.

Не можна відкладати важливі справи на потім.