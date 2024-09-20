Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца — синоптики
Метеорологическое лето на Харьковщине затянулось, а такой засухи не было 10 лет. Данные сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Вследствие высоких температур воздуха и длительного периода отсутствия дождя условия для влагонакопления почвой были критическими, длительная воздушно-почвенная засуха (подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2011 и 2015 годов)», – объяснили синоптики.
А это, добавляют в центре гидрометеорологии, негативно повлияло на урожаи. Малые запасы влаги и суховеи мешали образованию всходов посеянной озимой пшеницы.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: жара, засуха, погода, урожай;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 10:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеорологическое лето на Харьковщине затянулось, а такой засухи не было 10 лет. Данные сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии".