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Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца — синоптики

Погода 10:10   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца — синоптики

Метеорологическое лето на Харьковщине затянулось, а такой засухи не было 10 лет. Данные сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Вследствие высоких температур воздуха и длительного периода отсутствия дождя условия для влагонакопления почвой были критическими, длительная воздушно-почвенная засуха (подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2011 и 2015 годов)», – объяснили синоптики.

А это, добавляют в центре гидрометеорологии, негативно повлияло на урожаи. Малые запасы влаги и суховеи мешали образованию всходов посеянной озимой пшеницы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеорологическое лето на Харьковщине затянулось, а такой засухи не было 10 лет. Данные сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии".