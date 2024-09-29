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Сентябрь в Харькове завершится без дождей: прогноз погоды

Погода 20:20   29.09.2024
Оксана Горун
Сентябрь в Харькове завершится без дождей: прогноз погоды Фото: Василий Голосный

Последний день первого месяца осени, 30 сентября, в Харькове и области будет необычно теплым и сухим.

Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики информируют: 30 сентября в Харьковской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем возможны порывы восточного ветра — до 20 метров в секунду.

Летняя погода продолжится: ночью будет 9 – 14º тепла, а днем ​​21 – 26º.

Читайте также: Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца — синоптики

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний день первого месяца осени, 30 сентября, в Харькове и области будет необычно теплым и сухим".