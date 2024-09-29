Сентябрь в Харькове завершится без дождей: прогноз погоды

Последний день первого месяца осени, 30 сентября, в Харькове и области будет необычно теплым и сухим.

Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики информируют: 30 сентября в Харьковской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем возможны порывы восточного ветра — до 20 метров в секунду.

Летняя погода продолжится: ночью будет 9 – 14º тепла, а днем ​​21 – 26º.