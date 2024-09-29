Сентябрь в Харькове завершится без дождей: прогноз погоды
Фото: Василий Голосный
Последний день первого месяца осени, 30 сентября, в Харькове и области будет необычно теплым и сухим.
Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Синоптики информируют: 30 сентября в Харьковской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем возможны порывы восточного ветра — до 20 метров в секунду.
Летняя погода продолжится: ночью будет 9 – 14º тепла, а днем 21 – 26º.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: засуха, осень, погода, прогноз, сентябрь;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний день первого месяца осени, 30 сентября, в Харькове и области будет необычно теплым и сухим".