Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря

Утром 30 сентября жители города0 Харьков и соседней Полтавы сообщают в соцсетях о «взвеси» в воздухе, из-за которой погода стала пасмурной, некоторые обнаружили налет пыли на автомобилях и подоконниках.

При этом жители Полтавы в соцсетях обсуждают, что причина происходящего — лесные пожары в соседней Харьковской области.

Telegram-каналы постят присланное водителями видео с трассы в Полтавской области — с затянутым пылью горизонтом.

Данные прогноза погоды в мире, которые аккумулирует сайт Windy.com, свидетельствуют, что и Харьков, и Полтава оказались в зоне движения потока пыли.

Ветер несет его из Средней Азии. Там концентрация пыли значительно более высокая, чем та, которая наблюдается в Украине. При этом направление ветра на данный момент способствует усугублению пылевой бури на Харьковщине.

Ранее Харьковский региональный гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 сентября, в котором информировал о восточном ветре. Он будет сохраняться в регионе в течение дня и иногда будет достигать порывов в 15 — 20 м/с.