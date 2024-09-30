Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря
Утром 30 сентября жители города0 Харьков и соседней Полтавы сообщают в соцсетях о «взвеси» в воздухе, из-за которой погода стала пасмурной, некоторые обнаружили налет пыли на автомобилях и подоконниках.
При этом жители Полтавы в соцсетях обсуждают, что причина происходящего — лесные пожары в соседней Харьковской области.
Telegram-каналы постят присланное водителями видео с трассы в Полтавской области — с затянутым пылью горизонтом.
Данные прогноза погоды в мире, которые аккумулирует сайт Windy.com, свидетельствуют, что и Харьков, и Полтава оказались в зоне движения потока пыли.
Ветер несет его из Средней Азии. Там концентрация пыли значительно более высокая, чем та, которая наблюдается в Украине. При этом направление ветра на данный момент способствует усугублению пылевой бури на Харьковщине.
Ранее Харьковский региональный гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 сентября, в котором информировал о восточном ветре. Он будет сохраняться в регионе в течение дня и иногда будет достигать порывов в 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: буря, ветер, новости Харькова, погода, Полтава, пыль;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 сентября жители города0 Харьков и соседней Полтавы сообщают в соцсетях о «взвеси» в воздухе, из-за которой погода стала пасмурной, некоторые обнаружили налет пыли на автомобилях и подоконниках".