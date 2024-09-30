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Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря

Общество 09:30   30.09.2024
Оксана Горун
Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря Фото: t.me/poltava

Утром 30 сентября жители города0 Харьков и соседней Полтавы сообщают в соцсетях о «взвеси» в воздухе, из-за которой погода стала пасмурной, некоторые обнаружили налет пыли на автомобилях и подоконниках.

При этом жители Полтавы в соцсетях обсуждают, что причина происходящего — лесные пожары в соседней Харьковской области.

Скриншот

Telegram-каналы постят присланное водителями видео с трассы в Полтавской области — с затянутым пылью горизонтом.

Данные прогноза погоды в мире, которые аккумулирует сайт Windy.com, свидетельствуют, что и Харьков, и Полтава оказались в зоне движения потока пыли.

Скриншот с сайта https://www.windy.com/

Ветер несет его из Средней Азии. Там концентрация пыли значительно более высокая, чем та, которая наблюдается в Украине. При этом направление ветра на данный момент способствует усугублению пылевой бури на Харьковщине.

Скриншот с сайта https://www.windy.com/

Ранее Харьковский региональный гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 30 сентября, в котором информировал о восточном ветре. Он будет сохраняться в регионе в течение дня и иногда будет достигать порывов в 15 — 20 м/с.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 сентября жители города0 Харьков и соседней Полтавы сообщают в соцсетях о «взвеси» в воздухе, из-за которой погода стала пасмурной, некоторые обнаружили налет пыли на автомобилях и подоконниках".