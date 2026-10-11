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Новини Харкова — головне 11 жовтня: як минула ніч, бої

Події 08:36   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 11 жовтня: як минула ніч, бої

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:36

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ

На півночі від Харкова росіяни атакували десять разів у районі Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Радьківки. На Куп’янському напрямку зафіксували лише один бій біля Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник завдав ракетного та 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8444 дрони-камікадзе та здійснили 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

07:35

Що летіло вночі на Харківщину

О 00:32 Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістики з Курської області. Повторно її оголосили о 01:29.

Приблизно за годину на Дніпровську та Харківську області полетіли КАБи. Вже вранці, о 04:42, українські захисники написали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область та Харківщину.

Після цього над регіоном літали безпілотники. Інформації про “прильоти” у Харкові не було. Станом на 07:35 попереджень про нові загрози немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 08:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".