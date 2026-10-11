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Ворог намагався прорватися на Харківщині 11 разів: де було складніше

Україна 08:30   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог намагався прорватися на Харківщині 11 разів: де було складніше Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова росіяни атакували десять разів у районі Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік Радьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксували лише один бій біля Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник завдав ракетного та 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8444 дрони-камікадзе та здійснили 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 11 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.".