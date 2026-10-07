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Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   07.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 7 жовтня 2026: яке свято та день в історії

7 жовтня 1253 року коронували Данила Галицького. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. У 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код. У 1959-му з’явилися перші у світі знімки зворотного боку Місяця. У 1983-му в кінотеатрах вийшов фільм “Ніколи не кажи ніколи” – останній із Шоном Коннері в ролі Джеймса Бонда. У 2023-му терористи ХАМАС вдерлися до Ізраїлю.

Свята та пам’ятні дати 7 жовтня

7 жовтня у світі – Всесвітній день дій за гідну працю.

Перша середа жовтня – це Всесвітній день фінансового планування, Міжнародний день “В школу пішки або на велосипеді”.

Також сьогодні: Всесвітній день бавовни, Міжнародний день мирного спілкування, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, День лисих і вільних.

Відео створено з використанням ШІ

7 жовтня історія

7 жовтня 1253 року коронували та миропомазали князя Данила Галицького. Він став першим королем Русі. Докладніше.

7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір став першим кроком до створення потрійного Троїстого Союзу. Докладніше.

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі. Докладніше.

Конвеєр Форда
Конвеєр фабрики Форда Фото: Literary Digest

7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код. Докладніше.

7 жовтня 1959 року радянський космічний апарат “Луна-3” зробив перші у світі знімки зворотного боку Місяця. Докладніше.

7 жовтня 1983 року в американських кінотеатрах вийшов фільм “Ніколи не кажи ніколи” за участю Шона Коннері, який повернувся до ролі Джеймса Бонда. Востаннє він грав агента 007 у 1971 році – у фільмі “Діаманти назавжди”. І після цього заявляв, що ніколи більше не стане Бондом. Саме до того факту, що Коннері категорично відмовлявся, але все ж таки повернувся до ролі, відсилала назва фільму “Ніколи не кажи ніколи”. Ця стрічка вже реально стала останньою з Коннері-Бондом. При цьому агента 007 за часів “міжконнер’я” встигли зіграти два актори: Джордж Лейзенбі – у фільмі 1969 року “На секретній службі Її Величності” та Роджер Мур, за участю якого на той час уже вийшли шість стрічок, а в 1985-му – ще одна.

“Ніколи не кажи ніколи” не входить до офіційної серії фільмів EON Productions і не є продовженням попередніх серій із Коннері. Стрічка стоїть особняком і вважається неофіційним фільмом про Джеймса Бонда.

7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю. Докладніше.

Церковне свято

7 жовтня в Україні вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку буде мало снігу.

Птахи низько літають – до ранньої та холодної зими.

Що не можна робити 7 жовтня

Не можна скаржитися на життя.

Не можна переносити заплановані справи.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня 1253 року коронували Данила Галицького. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз".