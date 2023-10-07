Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії

7 жовтня – Всесвітній день бавовни. У цей день 1253 року коронували князя Данила Галицького. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперія уклали угоду, на базі якої з часом утворився Троїстий союз. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. А в 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код.

Свята та пам’ятні дати 7 жовтня

7 жовтня – Всесвітній день бавовни (тієї, яка рослина, але…)

В Україні відзначають день міст Запоріжжя та Чернівці (завжди в першу суботу жовтня).

У світі також відзначають: Всесвітній день дій за гідну працю, Міжнародний день листоноші, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, Всесвітній день стомованих хворих, Міжнародний день економних розваг, Всесвітній день виготовлення листівок.

7 жовтня в історії

7 жовтня 1253 року в Дорохичині (сучасна Польща) коронували та миропомазали князя Данила Романовича.

Данило Романович розбудував Галицько-Волинську державу, яку створив його батько – Роман Великий. Увагу на Галицько-Волинську державу, яка в той момент досягла значного політичного та культурного піднесення, звернув Папа Римський Інокентій ІV. Він розглядав можливість організувати антитатарський хрестовий похід. Тож історики вважають, що православний християнин Данило Галицький прийняв корону від голови католицької церкви саме тому, що розраховував на підтримку Риму в боротьбі з татарами. Додатковими аргументами “за” були: боротьба за австрійську спадщину та землі литовців, прусів і ятвягів на півночі. Важливим наслідком коронації Данила Романовича стало надбання ним рівних прав з іншими коронованими особами Європи. Адже на той час королівський титул міг надати лише Папа Римський. Так Данило Галицький став королем Русі. А своєю буллою Папа закликав володарів Чехії, Моравії, Сербії, Помор’я та Прусії до походу на татар під керівництвом короля Данила. Проте бажаних результатів Данило Романович не досяг: на заклики Папи про хрестовий похід проти татар ніхто не відгукнувся, а син короля Русі так і не став австрійським герцогом, програвши в боротьбі за австрійську спадщину. Але правителі Галицько-Волинської держави ще пів століття титулували себе «королями Русі». Корону зберігали в Перемишлі. Її слід втратили з початком Другої світової війни.

7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір передбачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну з них. Він став першим кроком до створення Троїстого Союзу.

У 1882 році до двох країн приєдналася Італія. Умови договору постійно переписували й доповнювали. На певному етапі досягли домовленості, що у випадку нападу двох або кількох великих держав (Франції, Великої Британії або Російської імперії) на одного члена Троїстого союзу у війну з ними вступають всі учасники договору. А якщо ж нападе одна з держав, то інші учасники угоди зберігатимуть “сприятливий нейтралітет”. Винятком зробили Францію – у випадку нападу з її боку у війну мали вступити всі. Проте вже на зламі століть Італія стала змінювати зовнішню політику й тяжіти до Франції та Великої Британії. У результаті на початок Першої світової війни Троїстий союз, хоча формально й існував, реально був не дієвим. Австро-Угорщина та Німеччина вступили у війну без Італії, яка в червні 1915-го вже офіційно заявила про свій вихід із союзу та взагалі оголосила війну Австро-Угорщині.

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.

Першою складальною одиницею, зібраною на конвеєрі, став генератор. Далі – в цілому двигун. Поступово компанія Форда поширила збирання на конвеєрі на весь виробничий процес. У результаті час, необхідний для випуску моделі Т, скоротився з 12 годин до двох. Це значно здешевило автомобіль, зробило його масовим, а компанію “Форд” – надприбутковою.

7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код.

Ідея проводити пошуки в цьому напрямку прийшла до Сільвера в 1948-му. Тоді він був аспірантом Технологічного інституту при Дрексельському університеті у Філадельфії. Він почув, як президент місцевої продовольчої мережі просив одного з деканів розробити систему, що автоматично зчитує інформацію про продукт при його контролі. Цю задачу Сільвер озвучив двом друзям – Вудленду та Джордіну Йогансону. Утрьох вони працювали над системами маркування. Зрештою, Вудленд запропонував взяти за основу абетку Морзе. На піщаному березі він сформував свій перший штрих-код із піску – просто замінивши тире товстими лініями, а крапки – тоненькими. Штрихи він запропонував зчитувати, використавши технологію оптичного звукозапису. Вудленд доопрацьовував цю ідею разом із Сільвером, і документи на патент вони подали разом – у жовтні 1949-го. Аж за три роки – 7 жовтня 1952-го – їхню заявку задовольнили. Після цього винахідники продали свій патент компанії Philco, а та перепродала компанії RCA. Паралельно подібні ідеї маркування пропонували та розробляли інші винахідники. Зокрема, була розроблена система відстеження залізничних вагонів, де використовувалися кольорові смужки, які відбивали світло. Автор цієї ідеї Девід Коллінз згодом запропонував чорно-білий штрих-код та лазер для сканування. Уніфікація штрих-коду зайняла ще понад 20 років.

Церковне свято

6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Їх імператор Максиміан призначив на високі посади у війську, не знаючи про те, що вони християни. Недоброзичливці донесли Максиміану, що два його воєначальники не шанують язичницьких богів. Імператор наказав Сергію та Вакху принести жертву ідолам, але вони відповіли, що шанують Бога єдиного і тільки йому поклоняються. Тоді Максиміан наказав зняти з Сергія і Вакха знаки їхнього військового сану, одягнути в жіночий одяг і водити містом із залізними обручами на шиї, в осміяння народу. Потім знову закликав Сергія і Вакха до себе та дружньо вмовляв звернутися до римських богів. Але вони були непохитними. Тоді імператор відправив їх до лютого ненависника християн – правителя Сирії Антіоха. Він наказав бити Вакха бичами, й той помер. А Сергія взули в залізні чоботи з набитими цвяхами та відвели на суд в інше місто, де відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку буде мало снігу.

Птахи низько літають – до ранньої та холодної зими.

Що не можна робити 7 жовтня

Не можна скаржитися на життя.

Не можна переносити заплановані справи.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.