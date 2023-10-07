Сегодня 7 октября: какой праздник и день в истории

7 октября – Всемирный день хлопка. В этот день 1253 года короновали князя Даниила Галицкого. В 1879-м Австро-Венгерская и Германская империя заключили соглашение, на базе которого со временем образовался Тройственный союз. В 1913-м на заводе Форда впервые запустили конвейер. А в 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код.

Праздники и памятные даты 7 октября

7 октября – Всемирный день хлопка (того, который растение, но…)

В Украине отмечают день городов Запорожье и Черновцы (всегда в первую субботу октября).

В мире также отмечают: Всемирный день действий за достойный труд, Международный день почтальона, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, Всемирный день стомированных больных, Международный день экономных развлечений, Всемирный день изготовления открыток.

7 октября в истории

7 октября 1253 года в Дрохичине (сейчас — город в Польше) короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого.

Даниил Романович развил Галицко-Волынское государство, созданное его отцом – Романом Великим. Внимание на Галицко-Волынское государство обратил Папа Римский Иннокентий IV. Он рассматривал возможность организовать антитатарский крестовый поход. Историки считают, что православный христианин Даниил Галицкий принял корону от главы католической церкви именно потому, что рассчитывал на поддержку Рима в борьбе с татарами. Дополнительными аргументами «за» были: борьба за австрийское наследство и земли литовцев, пруссов и ятвягов на севере. Важным следствием коронации Даниила Романовича стало получение им равных прав с другими коронованными лицами Европы. Ведь в те времена королевский титул мог дать только Папа Римский. Так Даниил Галицкий стал королем Руси. А своей буллой Папа призвал властителей Чехии, Моравии, Сербии, Поморья и Пруссии к походу на татар под руководством короля Даниила. Однако желаемых результатов Даниил Романович не добился: на призывы Папы о крестовом походе против татар никто не отозвался, а сын короля Руси так и не стал австрийским герцогом, проиграв в борьбе за австрийское наследство. Но правители Галицко-Волынского государства еще полвека титуловали себя «королями Руси». Корону хранили в Перемышле. Ее след потерялся с началом Второй мировой войны.

7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор предусматривал совместные действия обеих стран в случае нападения России на одну из них. Он стал первым шагом к созданию Тройственного союза

В 1882 году к двум странам присоединилась Италия. Условия договора постоянно переписывались и дополнялись. На определенном этапе достигли договоренности, что в случае нападения двух или нескольких крупных государств (Франции, Великобритании или Российской империи) на одного члена Тройственного союза, в войну с ними вступают все участники договора. А если нападет одно из государств, то другие участники соглашения будут сохранять «благоприятный нейтралитет». Исключением сделали Францию – в случае нападения с ее стороны в войну должны были вступить все. Однако уже на рубеже веков Италия стала менять внешнюю политику и тяготеть к Франции и Великобритании. В результате к началу Первой мировой войны Тройственный союз, хотя формально и существовавший, реально был не действенным. Австро-Венгрия и Германия вступили в войну без Италии, которая в июне 1915-го уже официально заявила о своем выходе из союза и вообще объявила войну Австро-Венгрии.

7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере.

Первой сборочной единицей, собранной на конвейере, стал генератор. Далее – в целом двигатель. Постепенно компания Форда распространила сборку на конвейере на весь производственный процесс. В результате время, необходимое для выпуска модели Т, сократилось с 12 часов до двух. Это значительно удешевило автомобиль, сделало его массовым, а компанию Ford – сверхприбыльной.

7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код.

Идея проводить исследования в этом направлении пришла к Сильверу в 1948 году. Тогда он был аспирантом Технологического института при Дрексельском университете в Филадельфии. Он услышал, как президент местной продовольственной сети просил одного из деканов разработать систему, автоматически считывающую информацию о продукте при его контроле. Эту задачу Сильвер озвучил двум друзьям – Вудленду и Джордину Йогансону. Втроем они работали над системами маркировки. В конце концов, Вудленд предложил взять за основу азбуку Морзе. На песчаном берегу он сформировал свой первый штрих-код из песка – просто заменив тире толстыми линиями, а точки – тоненькими. Штрихи он предложил считывать, используя технологию оптической звукозаписи. Вудленд дорабатывал эту идею вместе с Сильвером, и документы на патент они подали вместе – в октябре 1949-го. Только через три года – 7 октября 1952-го – их заявку удовлетворили. После этого изобретатели продали свой патент компании Philco, а та перепродала компании RCA. Параллельно подобные идеи маркировки предлагали и разрабатывали другие изобретатели. В частности, была разработана система отслеживания железнодорожных вагонов, где использовали цветные полоски, отражающие свет. Автор этой идеи Дэвид Коллинз впоследствии предложил черно-белый штрих-код и лазер для сканирования. Унификация штрих-кода заняла еще более 20 лет.

Церковный праздник

6 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Сергия и Вакха. Их император Максимиан назначил на высокие должности в армии, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не уважают языческих богов. Император приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтят Бога единого и только ему поклоняются. Тогда Максимиан приказал снять с Сергия и Вакха знаки их военного сана, одеть в женскую одежду и водить по городу с железными обручами на шее, на осмеяние народа. Затем снова призвал Сергия и Вакха к себе и уговаривал по-дружески — вернуться к римским богам. Но они были непоколебимы. Тогда император отправил их к ненавистнику христиан — правителю Сирии Антиоху. Он приказал избивать Вакха бичами, и тот скончался. Сергия же обули в железные сапоги с набитыми гвоздями и отвели на суд в другой город, где отрубили голову мечом.

Народные приметы

Если 7 октября гремит гром, то зимой будет мало снега.

Птицы низко летают – к ранней и холодной зиме.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя жаловаться на жизнь.

Нельзя переносить запланированные дела.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.