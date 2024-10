Сьогодні 7 жовтня: який день в історії

7 жовтня торік терористи ХАМАС вдерлися до Ізраїлю. У 1959 році з’явилися перші у світі знімки зворотного боку Місяця. У 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз. У 1253-му коронували князя Данила Галицького.

7 жовтня у світі – Всесвітній День архітектора та архітектури (відзначають у перший понеділок жовтня), Всесвітній день дій за гідну працю, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

Також відзначають: Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній день бавовни.

7 жовтня 1253 року в Дорохичині (сучасна Польща) коронували та миропомазали князя Данила Романовича. Докладніше.

7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір передбачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну з них. Він став першим кроком до створення Троїстого Союзу. Докладніше.

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі. Докладніше.

7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код. Докладніше.

7 жовтня 1959 року радянський космічний апарат “Луна-3” зробив перші у світі знімки зворотного боку Місяця.

“Знімки були з перешкодами та нечіткими, але оскільки Місяць завжди показує одне й те ж “обличчя” Землі, вони пропонували види частини Місяця, яку ніколи раніше не бачили, – відзначають у NASA. – Зворотний бік Місяця дивовижно відрізняється. Найбільш разючою відмінністю, що очевидна на знімках “Луна-3” є відсутність великих темних морів охолодженої лави, що покривають значну частину ближньої сторони, зверненої до Землі.

Апарат “Луна-3”, який зміг сфотографувати зворотний бік Місяця, запустили з космодрому “Байконур” 4 жовтня. 6 жовтня він пройшов за 6200 км від поверхні Місяця. А вже 7 жовтня зробив перший знімок зворотного боку Місяця з відстані 65 200 км від поверхні. “Фотосесія” Місяця тривала протягом 40 хвилин. За цей час апарат зробив 29 знімків. А потім автоматично проявив плівку, закріпив і висушив, відсканував і передав зображення на Землю за допомогою аналогового радіосигналу. Усього Землі досягли 17 фото.

Першими людьми, які побачили зворотний бік Місяця на власні очі, став екіпаж американського космічного корабля “Аполлон-8”. Це сталося у грудні 1968 року. При цьому всі шість наступних пілотованих висадок на Місяць відбулися на зверненій до Землі стороні.

“Фраза “темна сторона Місяця” може викликати приємні спогади про основний рок-альбом “Pink Floyd”,

але в астрономічному контексті її часто використовують (хибно) для позначення зворотного боку Місяця. Як і термін “супермісяць”, ця фраза може викликати невелике невдоволення серед деяких астрономів, – попереджає “BBC Sky at Night Magazine”. – Ця фраза є начебто неправильною, оскільки зворотна сторона Місяця проходить через той самий цикл освітлення, що й фази Місяця, які видно на півкулі, яка звернена до Землі. Технічно зворотна сторона є “темною стороною“ лише на момент повного місяця. Єдиними місцями на поверхні Місяця, які постійно купаються в тіні, є кілька глибоких кратерів на північному та південному полюсах”.

7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю. Збройні угруповання прорвали прикордонну стіну, яка розділяла Ізраїль та Сектор Гази. Вони напали не лише на військові об’єкти, а й на мирні населені пункти, вбиваючи людей та захоплюючи заручників. Атаки відбулися під час єврейських свят Сімхат Тора (“радість Тори”) та Шміні Ацерет у Шабат. Також це сталося наступного дня після 50-ї річниці початку Війни Судного дня. Близько 6:30 ранку за ізраїльським літнім часом ХАМАС оголосив про початок так званої “операції” “Повінь Аль-Акса”, заявивши, що за 20 хвилин із сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 5000 ракет. Ізраїльтяни підтвердили зафіксовані пуски щонайменше 3000 снарядів. Через цей обстріл загинуло щонайменше п’ять осіб. Проте найтрагічніше почалося слідом. Близько 3000 бойовиків ХАМАС проникли до Ізраїлю з території сектору Гази на вантажівках, мотоциклах, бульдозерах, катерах та парапланах. Терористи проривалися на землі (прорвавши стіну), морем (здійснивши десантування) та з повітря. Вони влаштували різанину в сусідніх кібуцах, підпалювали будинки та захоплювали заручників.

