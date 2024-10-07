Сьогодні 7 жовтня: який день в історії

7 жовтня торік терористи ХАМАС вдерлися до Ізраїлю. У 1959 році з’явилися перші у світі знімки зворотного боку Місяця. У 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз. У 1253-му коронували князя Данила Галицького.

Свята та пам’ятні дати 7 жовтня

7 жовтня у світі – Всесвітній День архітектора та архітектури (відзначають у перший понеділок жовтня), Всесвітній день дій за гідну працю, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

Також відзначають: Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній день бавовни.

7 жовтня в історії

7 жовтня 1253 року в Дорохичині (сучасна Польща) коронували та миропомазали князя Данила Романовича. Докладніше.

7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір передбачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну з них. Він став першим кроком до створення Троїстого Союзу. Докладніше.

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі. Докладніше.

7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код. Докладніше.

7 жовтня 1959 року радянський космічний апарат “Луна-3” зробив перші у світі знімки зворотного боку Місяця.

“Знімки були з перешкодами та нечіткими, але оскільки Місяць завжди показує одне й те ж “обличчя” Землі, вони пропонували види частини Місяця, яку ніколи раніше не бачили, – відзначають у NASA. – Зворотний бік Місяця дивовижно відрізняється. Найбільш разючою відмінністю, що очевидна на знімках “Луна-3” є відсутність великих темних морів охолодженої лави, що покривають значну частину ближньої сторони, зверненої до Землі.

Апарат “Луна-3”, який зміг сфотографувати зворотний бік Місяця, запустили з космодрому “Байконур” 4 жовтня. 6 жовтня він пройшов за 6200 км від поверхні Місяця. А вже 7 жовтня зробив перший знімок зворотного боку Місяця з відстані 65 200 км від поверхні. “Фотосесія” Місяця тривала протягом 40 хвилин. За цей час апарат зробив 29 знімків. А потім автоматично проявив плівку, закріпив і висушив, відсканував і передав зображення на Землю за допомогою аналогового радіосигналу. Усього Землі досягли 17 фото.

Першими людьми, які побачили зворотний бік Місяця на власні очі, став екіпаж американського космічного корабля “Аполлон-8”. Це сталося у грудні 1968 року. При цьому всі шість наступних пілотованих висадок на Місяць відбулися на зверненій до Землі стороні.

“Фраза “темна сторона Місяця” може викликати приємні спогади про основний рок-альбом “Pink Floyd”,

але в астрономічному контексті її часто використовують (хибно) для позначення зворотного боку Місяця. Як і термін “супермісяць”, ця фраза може викликати невелике невдоволення серед деяких астрономів, – попереджає “BBC Sky at Night Magazine”. – Ця фраза є начебто неправильною, оскільки зворотна сторона Місяця проходить через той самий цикл освітлення, що й фази Місяця, які видно на півкулі, яка звернена до Землі. Технічно зворотна сторона є “темною стороною“ лише на момент повного місяця. Єдиними місцями на поверхні Місяця, які постійно купаються в тіні, є кілька глибоких кратерів на північному та південному полюсах”.

7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю. Збройні угруповання прорвали прикордонну стіну, яка розділяла Ізраїль та Сектор Гази. Вони напали не лише на військові об’єкти, а й на мирні населені пункти, вбиваючи людей та захоплюючи заручників. Атаки відбулися під час єврейських свят Сімхат Тора (“радість Тори”) та Шміні Ацерет у Шабат. Також це сталося наступного дня після 50-ї річниці початку Війни Судного дня. Близько 6:30 ранку за ізраїльським літнім часом ХАМАС оголосив про початок так званої “операції” “Повінь Аль-Акса”, заявивши, що за 20 хвилин із сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 5000 ракет. Ізраїльтяни підтвердили зафіксовані пуски щонайменше 3000 снарядів. Через цей обстріл загинуло щонайменше п’ять осіб. Проте найтрагічніше почалося слідом. Близько 3000 бойовиків ХАМАС проникли до Ізраїлю з території сектору Гази на вантажівках, мотоциклах, бульдозерах, катерах та парапланах. Терористи проривалися на землі (прорвавши стіну), морем (здійснивши десантування) та з повітря. Вони влаштували різанину в сусідніх кібуцах, підпалювали будинки та захоплювали заручників.

⚠️Trigger Warning ⚠️ RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community. The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Тільки на музичному фестивалі неподалік кібуцу Реїм (за 5 кілометрів від кордону із сектором Гази) хамасівці вбили 347 молодих людей (громадян Ізраїлю та інших країн) та 17 поліціянтів, ще близько 40 осіб викрали. Щонайменше 130 людей убили терористи в кібуці Беері, ще 79 – у Кфар-Азі. Загалом цього дня бойовики ХАМАС убили 1195 ізраїльтян та іноземних громадян, ще 251 людину взяли в заручники. Напад став найбільшим масовим вбивством євреїв із часів Голокосту. ХАМАС заявив, що цей акт терору став відповіддю на “окупацію Ізраїлем території Палестини, блокаду Гази, розширення поселень, нехтування Ізраїлем міжнародним правом, а також передбачувані загрози мечеті Аль-Акса і загальне тяжке становище палестинців”.

У відповідь на дії бойовиків прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав, що Ізраїль перебуває в стані війни та заявив: “Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав”. Слідом Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції “Залізні мечі”. Ізраїльська авіація почала завдавати ударів по сектору Газа. 27 жовтня розпочалася й наземна операція. Війна триває вже рік. До неї дедалі активніше втягуються інші противники Ізраїлю, зокрема – ліванська “Хезболла”. У вересні 2024 року Ізраїль активно “зачищав” керівництво “Хезболли”, зокрема, ліквідував лідера організації Хасана Насраллу, який керував угрупованням протягом 32 років. 30 вересня Ізраїль розпочав обмежену наземну операцію проти цілей “Хезболли” на прикордонній території на півдні Лівану.

Церковне свято

7 жовтня в Україні вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Їх імператор Максиміан призначив на високі посади у війську, не знаючи про те, що вони християни. Недоброзичливці донесли Максиміану, що два його воєначальники не шанують язичницьких богів. Імператор наказав Сергію та Вакху принести жертву ідолам, але вони відповіли, що шанують Бога єдиного і тільки йому поклоняються. Тоді Максиміан наказав зняти з Сергія і Вакха знаки їхнього військового сану, одягнути в жіночий одяг і водити містом із залізними обручами на шиї, в осміяння народу. Потім знову закликав Сергія і Вакха до себе та дружньо вмовляв звернутися до римських богів. Але вони були непохитними. Тоді імператор відправив їх до лютого ненависника християн – правителя Сирії Антіоха. Він наказав бити Вакха бичами, й той помер. А Сергія взули в залізні чоботи з набитими цвяхами та відвели на суд в інше місто, де відсікли голову мечем.

Народні прикмети

Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку буде мало снігу.

Птахи низько літають – до ранньої та холодної зими.

Що не можна робити 7 жовтня

Не можна скаржитися на життя.

Не можна переносити заплановані справи.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.