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ДСНС: потонув хлопчик, троє постраждалих, 40 лісових пожеж – як минула доба

Події 07:50   11.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ДСНС: потонув хлопчик, троє постраждалих, 40 лісових пожеж – як минула доба

Протягом доби у Харкові та області виникло 69 пожеж, вісім із них – через ворожі обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС на Харківщині.

Так після попадання двох БпЛА у Чугуєві спалахнула господарська споруда, зруйнований приватний будинок, пошкоджена лікарня. Також постраждала жінка.

Крім того, на Харківщині було 40 загорянь у лісах – шість із них рятувальники досі намагаються ліквідувати. Горіло у Борівському, Петрівському та Старовірському лісництві.

Було чотири пожежі на хлібних полях:

– у с. Стецьківка Куп’янського району горіло 2 поля пшениці на загальній площі 82 га;

– у с. Станичне Берестинського району — пшениця на площі 1,5 га;

– у с. Іванівка Ізюмського району — поле пшениці 198 га;

– у с. Любівка Богодухівського району — пшениця на площі 3000 м кв.

“10 липня о 17:48 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверховому житловому будинку на вул. Йогансена Київського району міста Харкова. На момент прибуття вогнеборців горіли балкон і кімната квартири на 4 поверсі та частково балкон поверхом вище. Площа пожежі склала 20 м кв. Рятувальники винесли з задимленого під’їзду жінку, яка не могла самостійно пересуватись”, – уточнили у ДСНС.

Крім того, у Черкаських Тишках спалахнув очерет на площі 2000 квадратних метрів. Відомо про постраждалого чоловіка 1969 року народження.

“10 липня в с. Зоряне Берестинського району місцеві жителі виявили в ставку та дістали з води тіло потопельника. Ним виявився 15-річний хлопчик. Обставини події встановлюються правоохоронцями”, – додали рятувальники.

Читайте також: Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категорії: Події, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:50;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харкові та області виникло 69 пожеж, вісім із них – через ворожі обстріли, пишуть в облуправлінні ДСНС на Харківщині.".