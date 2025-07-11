ГСЧС: утонул мальчик, трое пострадавших, 40 лесных пожаров – как прошли сутки
В течение суток в Харькове и области возникло 69 пожаров, восемь из них – из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС на Харьковщине.
Так после попадания двух БпЛА в Чугуеве загорелась хозпостройка, разрушен частный дом, повреждена больница. Также пострадала женщина.
Кроме того, на Харьковщине было 40 возгорания в лесах – шесть из них спасатели до сих пор пытаются ликвидировать. Горело в Боровском, Петровском и Староверском лесничестве.
Было четыре пожара на хлебных полях:
– в с. Стецковка Купянского района горело 2 поля пшеницы на общей площади 82 га;
– в с. Станичное Берестинского района – пшеница на площади 1,5 га;
– в с. Ивановка Изюмского района – поле пшеницы 198 га;
– в с. Любовка Богодуховского района – пшеница на площади 3000 кв.
«10 июля в 17:48 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Иогансена Киевского района города Харькова. К моменту прибытия пожарных горели балкон и комната квартиры на 4 этаже и частично балкон этажом выше. Площадь пожара составила 20 кв. Спасатели вынесли из задымленного подъезда женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, в Черкасских Тишках загорелся камыш на площади 2000 квадратных метров. Известно о пострадавшем мужчине 1969 года рождения.
«10 июля в с. Зоряное Берестинского района местные жители обнаружили в пруду и достали из воды тело утопленника. Им оказался 15-летний мальчик. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями», – добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 07:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харькове и области возникло 69 пожаров, восемь из них – из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС на Харьковщине.".