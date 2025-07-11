ГСЧС: утонул мальчик, трое пострадавших, 40 лесных пожаров – как прошли сутки

В течение суток в Харькове и области возникло 69 пожаров, восемь из них – из-за вражеских обстрелов, пишут в облуправлении ГСЧС на Харьковщине.

Так после попадания двух БпЛА в Чугуеве загорелась хозпостройка, разрушен частный дом, повреждена больница. Также пострадала женщина.

Кроме того, на Харьковщине было 40 возгорания в лесах – шесть из них спасатели до сих пор пытаются ликвидировать. Горело в Боровском, Петровском и Староверском лесничестве.

Было четыре пожара на хлебных полях:

– в с. Стецковка Купянского района горело 2 поля пшеницы на общей площади 82 га;

– в с. Станичное Берестинского района – пшеница на площади 1,5 га;

– в с. Ивановка Изюмского района – поле пшеницы 198 га;

– в с. Любовка Богодуховского района – пшеница на площади 3000 кв.

«10 июля в 17:48 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Иогансена Киевского района города Харькова. К моменту прибытия пожарных горели балкон и комната квартиры на 4 этаже и частично балкон этажом выше. Площадь пожара составила 20 кв. Спасатели вынесли из задымленного подъезда женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в Черкасских Тишках загорелся камыш на площади 2000 квадратных метров. Известно о пострадавшем мужчине 1969 года рождения.

«10 июля в с. Зоряное Берестинского района местные жители обнаружили в пруду и достали из воды тело утопленника. Им оказался 15-летний мальчик. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями», – добавили спасатели.