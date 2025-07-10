Девятиэтажка пылала в Харькове: спасатели вынесли из подъезда женщину (фото)
Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Иогансена в Киевском районе поступило в 17:48 10 июля.
На момент прибытия пожарных горели балкон и комната квартиры на четвертом этаже и частично балкон этажом выше. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели вынесли из задымленного подъезда женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. В 18:00 пожар локализовали, а в 18:45 полностью ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Иогансена в Киевском районе поступило в 17:48 10 июля.".