Девятиэтажка пылала в Харькове: спасатели вынесли из подъезда женщину (фото)

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Иогансена в Киевском районе поступило в 17:48 10 июля.

На момент прибытия пожарных горели балкон и комната квартиры на четвертом этаже и частично балкон этажом выше. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели вынесли из задымленного подъезда женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. В 18:00 пожар локализовали, а в 18:45 полностью ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.