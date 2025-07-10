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Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷

Події 20:01   10.07.2025
Олена Нагорна
Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷

Повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена в Київському районі надійшло о 17:48 10 липня.

На момент прибуття пожежників горіли балкон та кімната квартири на четвертому поверсі та частково балкон поверхом вище. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники винесли із задимленого під’їзду жінку, яка не могла самостійно пересуватися. О 18:00 пожежу локалізували, а о 18;45 повністю ліквідували. Причина її виникнення встановлюється.

Пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена у Київському районі

Пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена у Київському районі

Пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена у Київському районі

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 20:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена в Київському районі надійшло о 17:48 10 липня.".