Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷
Повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена в Київському районі надійшло о 17:48 10 липня.
На момент прибуття пожежників горіли балкон та кімната квартири на четвертому поверсі та частково балкон поверхом вище. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники винесли із задимленого під’їзду жінку, яка не могла самостійно пересуватися. О 18:00 пожежу локалізували, а о 18;45 повністю ліквідували. Причина її виникнення встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Йогансена в Київському районі надійшло о 17:48 10 липня.".