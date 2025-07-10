Горять ліси на Харківщині: яка ситуація вдень 10 липня (фото)
Станом на 12:00 10 липня на Харківщині тривають три лісові пожежі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Зокрема, 🔹 у Борівському лісництві неподалік села Підлиман горить лісова підстилка на площі понад 62 га. На місці працюють 79 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС, а також три одиниці техніки та 10 працівників лісгоспу.
🔹 У Петрівському лісництві неподалік села Рудневе горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучені 44 рятувальники, 10 одиниць техніки ДСНС, сім працівників та дві одиниці техніки лісового господарства.
🔹 У Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка горить ліс на площі 15 га та чагарники на площі 20 га. З вогнем борються 30 рятувальника та сім одиниць техніки ДСНС, а також три працівники та три одиниці техніки лісового господарства.
Нагадаємо, через спеку в Харківській області заборонили відвідувати ліси. У зв’язку з сухою та спекотною погодою на території лісів переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лесные пожары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12:00 10 липня на Харківщині тривають три лісові пожежі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".