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Горять ліси на Харківщині: яка ситуація вдень 10 липня (фото)

Суспільство 13:17   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Горять ліси на Харківщині: яка ситуація вдень 10 липня (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Станом на 12:00 10 липня на Харківщині тривають три лісові пожежі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, 🔹 у Борівському лісництві неподалік села Підлиман горить лісова підстилка на площі понад 62 га. На місці працюють 79 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС, а також три одиниці техніки та 10 працівників лісгоспу.

🔹 У Петрівському лісництві неподалік села Рудневе горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучені 44 рятувальники, 10 одиниць техніки ДСНС, сім працівників та дві одиниці техніки лісового господарства.

🔹 У Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка горить ліс на площі 15 га та чагарники на площі 20 га. З вогнем борються 30 рятувальника та сім одиниць техніки ДСНС, а також три працівники та три одиниці техніки лісового господарства.

лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лесные пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, через спеку в Харківській області заборонили відвідувати ліси. У зв’язку з сухою та спекотною погодою на території лісів переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12:00 10 липня на Харківщині тривають три лісові пожежі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".