Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь

Події 07:55   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь

В облуправлінні ДСНС України в Харківській області пишуть, що протягом доби в регіоні виникло 68 пожеж, п’ять із них – внаслідок російських ударів.

Вдень горіло у Чугуївському районі в селищі Печеніги. В результаті двох “прильотів” ракет спалахнули сім будинків і трава, є постраждалий.

Вночі внаслідок ударів БпЛА сталися 2 пожежі на території Великобурлуцької громади Куп’янського району. В сел. Великий Бурлук на території автопідприємства горіла нежитлова будівля на площі 100 м кв., а у с. Лебедівка приватний двоповерховий будинок на площі 300 м. кв.“, – пишуть у ДСНС.

Також рятувальники ліквідували 55 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів. Ще чотири загоряння співробітники ДСНС досі намагаються загасити.

Наймасштабніші пожежі сталися:

– у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 57 га. До ліквідації пожежі залучено 73 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС.

– у Петрівському лісництві Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників, 8 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль лісового господарства.

– у Старовірівському лісництві Берестинського району горить ліс на площі 9 га та чагарники на площі 12 га. До ліквідації пожежі залучено 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.

Сталося 5 пожеж на хлібних полях:

– у с. Язикове Ізюмського району горіло поле ячменю площею 0,5 га;

– у с. Таранівка Чугуївського району — поле пшениці 22,3 га;

– у с. Садове Лозівського району — поле ячменю 2 га;

– у с. Садовод Куп’янського району — пшениця на площі 4 га;

– у с. Ляшівка Берестинського району — пшениця на площі 500 м кв.

Читайте також: Рекордна спека у Харкові: що радять медики та поліція

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів
Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів
10.07.2025, 08:25
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
09.07.2025, 21:31
Новини Харкова — головне 10 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 10 липня: як минула ніч
10.07.2025, 08:43
ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW
ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW
10.07.2025, 07:29
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 липня: яке свято та день в історії
10.07.2025, 06:00
Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь
Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь
10.07.2025, 07:55

Новини за темою:

08:15
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС
08:04
Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹
08:03
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
08:37
ДСНС: 16 пожеж виникли за добу на Харківщині – де палало
08:34
Нічна пожежа на підприємстві в Харкові: подробиці від ДСНС

Ви читали новину: «Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 07:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС України в Харківській області пишуть, що протягом доби в регіоні виникло 68 пожеж, п’ять із них – внаслідок російських ударів.".