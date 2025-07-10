Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь
В облуправлінні ДСНС України в Харківській області пишуть, що протягом доби в регіоні виникло 68 пожеж, п’ять із них – внаслідок російських ударів.
Вдень горіло у Чугуївському районі в селищі Печеніги. В результаті двох “прильотів” ракет спалахнули сім будинків і трава, є постраждалий.
“Вночі внаслідок ударів БпЛА сталися 2 пожежі на території Великобурлуцької громади Куп’янського району. В сел. Великий Бурлук на території автопідприємства горіла нежитлова будівля на площі 100 м кв., а у с. Лебедівка приватний двоповерховий будинок на площі 300 м. кв.“, – пишуть у ДСНС.
Також рятувальники ліквідували 55 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів. Ще чотири загоряння співробітники ДСНС досі намагаються загасити.
Наймасштабніші пожежі сталися:
– у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 57 га. До ліквідації пожежі залучено 73 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС.
– у Петрівському лісництві Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників, 8 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль лісового господарства.
– у Старовірівському лісництві Берестинського району горить ліс на площі 9 га та чагарники на площі 12 га. До ліквідації пожежі залучено 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.
Сталося 5 пожеж на хлібних полях:
– у с. Язикове Ізюмського району горіло поле ячменю площею 0,5 га;
– у с. Таранівка Чугуївського району — поле пшениці 22,3 га;
– у с. Садове Лозівського району — поле ячменю 2 га;
– у с. Садовод Куп’янського району — пшениця на площі 4 га;
– у с. Ляшівка Берестинського району — пшениця на площі 500 м кв.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС України в Харківській області пишуть, що протягом доби в регіоні виникло 68 пожеж, п’ять із них – внаслідок російських ударів.".