Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь

В облуправлінні ДСНС України в Харківській області пишуть, що протягом доби в регіоні виникло 68 пожеж, п’ять із них – внаслідок російських ударів.

Вдень горіло у Чугуївському районі в селищі Печеніги. В результаті двох “прильотів” ракет спалахнули сім будинків і трава, є постраждалий.

“Вночі внаслідок ударів БпЛА сталися 2 пожежі на території Великобурлуцької громади Куп’янського району. В сел. Великий Бурлук на території автопідприємства горіла нежитлова будівля на площі 100 м кв., а у с. Лебедівка приватний двоповерховий будинок на площі 300 м. кв.“, – пишуть у ДСНС.

Також рятувальники ліквідували 55 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів. Ще чотири загоряння співробітники ДСНС досі намагаються загасити.

Наймасштабніші пожежі сталися:

– у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 57 га. До ліквідації пожежі залучено 73 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС.

– у Петрівському лісництві Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників, 8 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль лісового господарства.

– у Старовірівському лісництві Берестинського району горить ліс на площі 9 га та чагарники на площі 12 га. До ліквідації пожежі залучено 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.

Сталося 5 пожеж на хлібних полях:

– у с. Язикове Ізюмського району горіло поле ячменю площею 0,5 га;

– у с. Таранівка Чугуївського району — поле пшениці 22,3 га;

– у с. Садове Лозівського району — поле ячменю 2 га;

– у с. Садовод Куп’янського району — пшениця на площі 4 га;

– у с. Ляшівка Берестинського району — пшениця на площі 500 м кв.