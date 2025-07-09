На Харківщині заборонили відвідувати ліси: чому та яка альтернатива

У зв’язку з сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.

«Синоптики прогнозують цього тижня суху, без опадів погоду, подекуди температура сягатиме +37 градусів. Такі умови, особливо при вітряній погоді, становлять високу загрозу для наших лісів. Відсоток загорянь в екосистемах через людський фактор залишається дуже високим», – повідомили у Слобожанському лісовому офісі.

Там наголошують: водночас, на території Харківщини майже 90% пожеж виникають через російські обстріли. Лише протягом червня тут зафіксовано 24 пожежі на загальній площі 158,04 га, з них 149,56 га — через військові дії.

Зазначається, що у філіях офісу рейдові групи працюють у посиленому режимі.

«Проведено 793 рейди щодо виявлення порушень правил пожежної безпеки в лісових масивах. Створюємо мінералізовані смуги та доглядаємо за вже наявними. Нині по областях прокладено 2550,3 км мінералізованих смуг та проведено доглядів за ними 24792,2 км. У світлий період доби нагляд за лісом здійснюємо за допомогою 37 систем відеонагляду. Для забезпечення водою пожежних автомобілів підготовлено 86 місць забору води зі штучних та природних джерел», – додали лісівники.

Як альтернативу в Слобожанському лісовому офісі пропонують безкоштовні рекреаційні пункти «Лісовички». Їх по філії створено 11.