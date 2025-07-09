На Харківщині заборонили відвідувати ліси: чому та яка альтернатива
У зв’язку з сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.
«Синоптики прогнозують цього тижня суху, без опадів погоду, подекуди температура сягатиме +37 градусів. Такі умови, особливо при вітряній погоді, становлять високу загрозу для наших лісів. Відсоток загорянь в екосистемах через людський фактор залишається дуже високим», – повідомили у Слобожанському лісовому офісі.
Там наголошують: водночас, на території Харківщини майже 90% пожеж виникають через російські обстріли. Лише протягом червня тут зафіксовано 24 пожежі на загальній площі 158,04 га, з них 149,56 га — через військові дії.
Зазначається, що у філіях офісу рейдові групи працюють у посиленому режимі.
«Проведено 793 рейди щодо виявлення порушень правил пожежної безпеки в лісових масивах. Створюємо мінералізовані смуги та доглядаємо за вже наявними. Нині по областях прокладено 2550,3 км мінералізованих смуг та проведено доглядів за ними 24792,2 км. У світлий період доби нагляд за лісом здійснюємо за допомогою 37 систем відеонагляду. Для забезпечення водою пожежних автомобілів підготовлено 86 місць забору води зі штучних та природних джерел», – додали лісівники.
Як альтернативу в Слобожанському лісовому офісі пропонують безкоштовні рекреаційні пункти «Лісовички». Їх по філії створено 11.
Читайте також: Харків’ян закликають обходити газони найближчим часом – причина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жара, запрещено, леса, пожарная опасность, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині заборонили відвідувати ліси: чому та яка альтернатива»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.".