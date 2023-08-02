Два харківські трамваї в середу й четвер ходитимуть по-іншому: схема руху
Фото: Харківська міськрада
2 та 3 серпня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та 16а не ходитимуть на вулиці Шевченка, вулиці Мойсеївській, вулиці Віринській, в’їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова.
Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на Департамент інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16а: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 та 3 серпня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та 16а не ходитимуть на вулиці Шевченка, вулиці Мойсеївській, вулиці Віринській, в’їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова.".