Live
  • Ср 02.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Два харківські трамваї в середу й четвер ходитимуть по-іншому: схема руху

Суспільство 12:16   02.08.2023
Вікторія Яковенко
Два харківські трамваї в середу й четвер ходитимуть по-іншому: схема руху Фото: Харківська міськрада

2 та 3 серпня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та 16а не ходитимуть на вулиці Шевченка, вулиці Мойсеївській, вулиці Віринській, в’їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на Департамент інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16а: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

Читайте також: Два дні трамваї у Харкові ходитимуть іншим маршрутом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Злочинці у Харкові продавали фіктивні водійські права по 7 тис грн
Злочинці у Харкові продавали фіктивні водійські права по 7 тис грн
02.08.2023, 13:11
Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво
Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво
02.08.2023, 12:37
Воїн з Харківщини загинув у Луганській області
Воїн з Харківщини загинув у Луганській області
02.08.2023, 10:09
Нічна атака “Шахедів” та обстріли Харківщини: дані Генштабу
Нічна атака “Шахедів” та обстріли Харківщини: дані Генштабу
02.08.2023, 07:08
Синєгубов: по Харківщині били ФАБ-500 і ракетами, є загибла та поранений
Синєгубов: по Харківщині били ФАБ-500 і ракетами, є загибла та поранений
02.08.2023, 08:34
На Харківщині трактор підірвався на міні
На Харківщині трактор підірвався на міні
02.08.2023, 10:58

Новини за темою:

20:11
У Харкові чиновники “ділять” Інститут протезування: він не працює
14:53
У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн
17:21
Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова
11:01
Харківські нацгвардійці відбили спробу наступу РФ поблизу Кремінної (відео)
17:55
П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Два харківські трамваї в середу й четвер ходитимуть по-іншому: схема руху»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 та 3 серпня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та 16а не ходитимуть на вулиці Шевченка, вулиці Мойсеївській, вулиці Віринській, в’їзді Семиградському, від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Академіка Павлова.".