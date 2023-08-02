Два харьковских трамвая в среду и четверг будут ходить по-другому
Фото: Харьковский горсовет
2 и 3 августа с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и 16а не будут ходить по улице Шевченко, улице Моисеевской, улице Веринской, въезде Семиградском, от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова.
Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16а: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 и 3 августа с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и 16а не будут ходить по улице Шевченко, улице Моисеевской, улице Веринской, въезде Семиградском, от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова.".