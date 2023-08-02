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Два харьковских трамвая в среду и четверг будут ходить по-другому

Общество 12:16   02.08.2023
Виктория Яковенко
Два харьковских трамвая в среду и четверг будут ходить по-другому Фото: Харьковский горсовет

2 и 3 августа с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и 16а не будут ходить по улице Шевченко, улице Моисеевской, улице Веринской, въезде Семиградском, от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16а: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 и 3 августа с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и 16а не будут ходить по улице Шевченко, улице Моисеевской, улице Веринской, въезде Семиградском, от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова.".