Два харьковских трамвая в среду и четверг будут ходить по-другому

2 и 3 августа с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и 16а не будут ходить по улице Шевченко, улице Моисеевской, улице Веринской, въезде Семиградском, от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до улицы Академика Павлова.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16а: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.