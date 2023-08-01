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Два дня трамваи в Харькове будут ходить по-другому маршруту

Общество 18:07   01.08.2023
Оксана Якушко
Два дня трамваи в Харькове будут ходить по-другому маршруту Фото: Харьковский горсовет

2 и 3 августа с 9:00 до 17:00 трамваи №3 и 27 не будут ходить по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

 

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

 

№3: разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка»;

 

№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 и 3 августа с 9:00 до 17:00 трамваи №3 и 27 не будут ходить по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».".