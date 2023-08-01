Два дня трамваи в Харькове будут ходить по-другому маршруту
2 и 3 августа с 9:00 до 17:00 трамваи №3 и 27 не будут ходить по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№3: разворотный круг «Залютино» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка»;
№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка».
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 и 3 августа с 9:00 до 17:00 трамваи №3 и 27 не будут ходить по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».".