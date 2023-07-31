Громада на Харьковщине запретила водителям ездить без глушителя
Фото: Краснокутский поселковый совет
Краснокутская громада из-за войны запрета ездить транспорту без глушителя.
Соответсвующее решению принял исполком Краснокутского поселкового совета.
По информации местного совета, такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами жителей.
«Большое количество населения переживает последствия войны не только физически, но и психически. Это проявляется в виде повышенной тревоги, острого стрессового ответа, ПТСР», — отметили в громаде.
По их данным, нарушителей будут задерживать сотрудники полиции, их привлекут к ответственности за нарушение ПДД. Транспортные средства будут доставлены на специальную площадку (стоянку).
Решение будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Краснокутская громада из-за войны запрета ездить транспорту без глушителя.".