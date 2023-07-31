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Громада на Харьковщине запретила водителям ездить без глушителя

Общество 15:40   31.07.2023
Виктория Яковенко
Громада на Харьковщине запретила водителям ездить без глушителя Фото: Краснокутский поселковый совет

Краснокутская громада из-за войны запрета ездить транспорту без глушителя.

Соответсвующее решению принял исполком Краснокутского поселкового совета.

По информации местного совета, такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами жителей.

«Большое количество населения переживает последствия войны не только физически, но и психически. Это проявляется в виде повышенной тревоги, острого стрессового ответа, ПТСР», — отметили в громаде.

По их данным, нарушителей будут задерживать сотрудники полиции, их привлекут к ответственности за нарушение ПДД. Транспортные средства будут доставлены на специальную площадку (стоянку).

Решение будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 15:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Краснокутская громада из-за войны запрета ездить транспорту без глушителя.".