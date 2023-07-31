На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы

В Харькове и области на 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение – уровень опасности «желтый».

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

«1 августа по области и городу ожидаются грозы», — отметили синоптики.