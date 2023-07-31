На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
В Харькове и области на 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение – уровень опасности «желтый».
Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
«1 августа по области и городу ожидаются грозы», — отметили синоптики.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области на 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение – уровень опасности «желтый».".