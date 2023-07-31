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На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы

Общество 14:14   31.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове и области на 1 августа синоптики объявили штормовое предупреждение – уровень опасности «желтый».

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

«1 августа по области и городу ожидаются грозы», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 14:14;

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