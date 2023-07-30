На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности

Об опасных погодных явлениях в понедельник, 31 июля, предупреждает жителей Харьковской области Региональный центр по гидрометеорологии.

Утром и днем в Харькове и области ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.

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