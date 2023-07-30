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На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности

Общество 16:53   30.07.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности Фото: Василий Голосный

Об опасных погодных явлениях в понедельник, 31 июля, предупреждает жителей Харьковской области Региональный центр по гидрометеорологии.

Утром и днем в Харькове и области ожидаются грозы. Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый, говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных погодных явлениях в понедельник, 31 июля, предупреждает жителей Харьковской области Региональный центр по гидрометеорологии.".